Тарасова высказалась о первом старте Валиевой после возвращения
Фигурное катание
 
18:41 10.01.2026
Тарасова высказалась о первом старте Валиевой после возвращения
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что надеется на хорошее выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на соревнованиях. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Тарасова высказалась о первом старте Валиевой после возвращения

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что надеется на хорошее выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на соревнованиях.
Ранее основатель академии "Наши надежды" олимпийская чемпионка Татьяна Навка сообщила РИА Новости, что Валиева, скорее всего, выступит на чемпионате России по прыжкам.
"Я буду очень рада, если Камила будет выступать. На соревнованиях ее еще не видели, поэтому оценить ее форму не могу. Я очень надеюсь, что Камила будет хорошо выступать", - сказала Тарасова.
Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов в 2026 году пройдет с 31 января по 1 февраля на "Навка Арене" в Москве. 25 декабря 2025 года закончился срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
У Валиевой есть все для возвращения в спорт, уверен Авербух
28 декабря 2025, 18:08
 
