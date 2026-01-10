https://ria.ru/20260110/tarasov-2067150718.html
Тарасова высказалась о первом старте Валиевой после возвращения
Тарасова высказалась о первом старте Валиевой после возвращения - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Тарасова высказалась о первом старте Валиевой после возвращения
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что надеется на хорошее выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на соревнованиях. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T18:41:00+03:00
2026-01-10T18:41:00+03:00
2026-01-10T18:44:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
ссср
москва
камила валиева
татьяна тарасова
татьяна навка
россия
ссср
москва
камила валиева, татьяна тарасова, татьяна навка
Фигурное катание, Спорт, Россия, СССР, Москва, Камила Валиева, Татьяна Тарасова, Татьяна Навка
Тарасова высказалась о первом старте Валиевой после возвращения
Тарасова заявила, что надеется на хорошее выступление Валиевой на ЧР по прыжкам