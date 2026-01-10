Рейтинг@Mail.ru
Арбитр НБА получил травму ноги во время матча
Баскетбол
 
10:39 10.01.2026 (обновлено: 11:08 10.01.2026)
Арбитр НБА получил травму ноги во время матча
Арбитр НБА получил травму ноги во время матча
Баскетбольный судья Билл Кеннеди получил травму ноги во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Орландо Мэджик" и... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T10:39:00+03:00
2026-01-10T11:08:00+03:00
орландо
Арбитр НБА получил травму ноги во время матча

Баскетбольный судья Кеннеди получил травму ноги во время матча НБА

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Баскетбольный судья Билл Кеннеди получил травму ноги во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Орландо Мэджик" и "Филадельфией Севенти Сиксерс".
Встреча прошла в Орландо в ночь на 10 января по московскому времени и завершилась со счетом 103:91 (24:28, 29:26, 30:25, 20:12) в пользу гостей. Арбитр получил повреждение в конце первой четверти. 59‑летний Кеннеди захромал после ускорения.
"Орландо" взял тайм‑аут, чтобы арбитру оказали медицинскую помощь, но он не смог продолжить работу. Судью увезли с площадки на инвалидной коляске.
Демин пропустит ближайший матч "Бруклина" из-за боли в спине, сообщают СМИ
1 января, 15:06
