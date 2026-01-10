https://ria.ru/20260110/sudja-2067093577.html
Арбитр НБА получил травму ноги во время матча
Арбитр НБА получил травму ноги во время матча - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Арбитр НБА получил травму ноги во время матча
Баскетбольный судья Билл Кеннеди получил травму ноги во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Орландо Мэджик" и... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Арбитр НБА получил травму ноги во время матча
Баскетбольный судья Кеннеди получил травму ноги во время матча НБА