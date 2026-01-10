https://ria.ru/20260110/sport-2067139769.html
"Ахмат" подписал контракт с игроком сборной Казахстана
"Ахмат" подписал контракт с игроком сборной Казахстана - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
"Ахмат" подписал контракт с игроком сборной Казахстана
Футболист сборной Казахстана Галымжан Кенжебек перешел из семипалатинского "Елимая" в грозненский "Ахмат", сообщается на сайте кавказского клуба. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
"Ахмат" подписал контракт с игроком сборной Казахстана
Футболист сборной Казахстана Кенжебек перешел из «Елимая» в «Ахмат»