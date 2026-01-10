Рейтинг@Mail.ru
Российский скелетонист Семенов выиграл этап Кубка Европы
13:54 10.01.2026 (обновлено: 14:07 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/semenov-2067116763.html
Российский скелетонист Семенов выиграл этап Кубка Европы
Российский скелетонист Семенов выиграл этап Кубка Европы
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российский скелетонист Владислав Семенов стал победителем этапа Кубка Европы в австрийском Инсбруке.
Результат Семенова после двух заездов - 1 минута 46,36 секунды. Вторым стал китаец Гоцин Юй (отставание - 0,77). Третье место занял россиянин Даниил Романов (+0,86). Российский скелетонист Еремей Зыков показал 15-й результат, отстав от Семенова на 2,23 секунды.
В пятницу Семенов также одержал победу на этапе Кубка Европы в Инсбруке, Романов завоевал серебро, Зыков стал 12-м.
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. 21 октября IBSF сообщила, что разработает критерии участия россиян после консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК). В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.
Российский скелетонист на трассе в Калгари во время этапа Кубка мира - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Трибунал IBSF признал недопуск россиян в бобслее и скелетоне незаконным
20 октября 2025, 10:52
 
