Пономарев не верит, что Дивеев заиграет в "Зените" - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
15:06 10.01.2026 (обновлено: 15:20 10.01.2026)
Пономарев не верит, что Дивеев заиграет в "Зените"
Пономарев не верит, что Дивеев заиграет в "Зените"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020338665_0:0:2636:1977_1920x0_80_0_0_619a718047c63296647554e9459fcf80.jpg
1920
1920
true
ссср, игорь дивеев, владимир пономарев, лусиано гонду, пфк цска, зенит (санкт-петербург), уфа, кубок россии по волейболу среди женщин, российская премьер-лига (рпл)
СССР, Игорь Дивеев, Владимир Пономарев, Лусиано Гонду, ПФК ЦСКА, Зенит (Санкт-Петербург), Уфа, Кубок России по волейболу среди женщин, Российская премьер-лига (РПЛ)
Пономарев не верит, что Дивеев заиграет в "Зените"

Пономарев: Дивеев потеряет абсолютно все, перейдя в "Зенит"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИгорь Дивеев
Игорь Дивеев - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Игорь Дивеев. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Футболист московского ЦСКА Игорь Дивеев потеряет все в случае перехода в петербургский "Зенит", сказал РИА Новости экс-защитник "красно-синих" и сборной СССР Владимир Пономарев.
Ранее в СМИ сообщалось, что ЦСКА и "Зенит" согласовали обмен Дивеева на аргентинского нападающего Лусиано Гонду.
"В том, что Дивеев уедет, нет ничего страшного. Чего он в "Зенит" погнал? За большими деньгами, что ли? Напрасно. Он потеряет абсолютно все. И года не отыграет. Помяните мое слово. Это невозможно. Он будет там изгоем, не приживется. В новом коллективе на него будут совсем по-другому смотреть. Он будет стараться и получит травму. Играй в ЦСКА. Тебе что, мало денег? Совсем уже озверели, обалдели. Вот Игорек Акинфеев никуда не ушел же. И Дивеев мог бы быть легендой ЦСКА. А так потеряется. Он и так слабенький: стартовой скорости нет, дистанцию не держит. Головой снимает и голы иногда забивает башкой. Ну это уже для кухарок. А внизу работать не умеет, отнимать мяч. Не очень хорошо читает игру. Он самое большее год проиграет в Питере", - сказал Пономарев.
Дивееву 26 лет. Он перешел в армейский клуб 22 февраля 2019 года на правах аренды, а 31 мая 2019-го ЦСКА выкупил игрока у "Уфы". В составе "красно-синих" защитник дважды завоевал Кубок России, стал обладателем Суперкубка страны, серебряным и бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игорь Дивеев и Лусиано Гонду - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Зенит" уводит футболиста сборной у ЦСКА. Кто и как взрывает рынок в России
29 декабря 2025, 19:00
 
