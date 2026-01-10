Пономарев не верит, что Дивеев заиграет в "Зените"

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Футболист московского ЦСКА Игорь Дивеев потеряет все в случае перехода в петербургский "Зенит", сказал РИА Новости экс-защитник "красно-синих" и сборной СССР Владимир Пономарев.