Пономарев не верит, что Дивеев заиграет в "Зените"

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Футболист московского ЦСКА Игорь Дивеев потеряет все в случае перехода в петербургский "Зенит", сказал РИА Новости экс-защитник "красно-синих" и сборной СССР Владимир Пономарев.
Ранее в СМИ сообщалось, что ЦСКА и "Зенит" согласовали обмен Дивеева на аргентинского нападающего Лусиано Гонду.
"В том, что Дивеев уедет, нет ничего страшного. Чего он в "Зенит" погнал? За большими деньгами, что ли? Напрасно. Он потеряет абсолютно все. И года не отыграет. Помяните мое слово. Это невозможно. Он будет там изгоем, не приживется. В новом коллективе на него будут совсем по-другому смотреть. Он будет стараться и получит травму. Играй в ЦСКА. Тебе что, мало денег? Совсем уже озверели, обалдели. Вот Игорек Акинфеев никуда не ушел же. И Дивеев мог бы быть легендой ЦСКА. А так потеряется. Он и так слабенький: стартовой скорости нет, дистанцию не держит. Головой снимает и голы иногда забивает башкой. Ну это уже для кухарок. А внизу работать не умеет, отнимать мяч. Не очень хорошо читает игру. Он самое большее год проиграет в Питере", - сказал Пономарев.
Дивееву 26 лет. Он перешел в армейский клуб 22 февраля 2019 года на правах аренды, а 31 мая 2019-го ЦСКА выкупил игрока у "Уфы". В составе "красно-синих" защитник дважды завоевал Кубок России, стал обладателем Суперкубка страны, серебряным и бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ).
29 декабря 2025, 19:00