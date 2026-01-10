https://ria.ru/20260110/roma-2067171154.html
"Рома" обыграла "Сассуоло" в матче чемпионата Италии
"Рома" обыграла "Сассуоло" в матче чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
"Рома" обыграла "Сассуоло" в матче чемпионата Италии
"Рома" обыграла "Сассуоло" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T22:02:00+03:00
2026-01-10T22:02:00+03:00
2026-01-10T22:02:00+03:00
футбол
спорт
италия
рим
серия а (чемпионат италии по футболу)
рома
сассуоло
торино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808472978_0:0:1590:894_1920x0_80_0_0_487fa7843aaf200829397763920eb2e8.jpg
https://ria.ru/20260104/apl-2066392365.html
италия
рим
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808472978_0:0:1400:1049_1920x0_80_0_0_e0c0e64b799d81bd9b10cdd2e533278f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, рим, серия а (чемпионат италии по футболу), рома, сассуоло, торино
Футбол, Спорт, Италия, Рим, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Рома, Сассуоло, Торино
"Рома" обыграла "Сассуоло" в матче чемпионата Италии
"Рома" поднялась на третье место, одержав победу над "Сассуоло"