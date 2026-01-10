Рейтинг@Mail.ru
22:02 10.01.2026
"Рома" обыграла "Сассуоло" в матче чемпионата Италии
"Рома" обыграла "Сассуоло" в матче чемпионата Италии
"Рома" обыграла "Сассуоло" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Рома" обыграла "Сассуоло" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Риме завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Ману Коне (76-я минута) и Матиас Суле (79).
"Рома", набрав 39 очков, поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата. "Сассуоло" (23) располагается на 12-й строчке.
В следующем туре "Рома" 18 января сыграет в гостях с "Торино", днем ранее "Сассуоло" примет "Наполи".
Результаты других матчей дня:
"Комо" - "Болонья" - 1:1;
"Удинезе" - "Пиза" - 2:2.
