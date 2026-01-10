Фетисов объяснил, о чем говорит гол Овечкина в матче с "Чикаго"

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Шайба 40-летнего нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, заброшенная в заключительном отрезке матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), свидетельствует о его хорошей физической форме, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Овечкин отметился заброшенной шайбой на 53-й минуте гостевого победного матча против "Чикаго Блэкхокс" (5:1). Форвард является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Чикаго" стала для него 916-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894).
10 января 2026 • начало в 04:00
Завершен
28:48 • Oliver Moore
(Мэтт Гжельцык, Nick Lardis)
04:03 • Энтони Бовилье
15:07 • Коннор Макмайкл
(Ryan Leonard)
18:54 • Этен Франк
32:38 • Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Ryan Leonard)
53:33 • Александр Овечкин
«
"В 40 лет играть и продолжать забивать дорого стоит. Мы это обсуждали в своем кругу: забросит он снова 30 шайб или больше. И на самом деле это великое достижение. Но здесь все должно быть: и здоровье, и талант, и желание. Сегодня Саша забил в третьем периоде, убежав в отрыв "два в один". А это говорит о том, что он находится в хорошей физической форме. Естественно, все это идет от бога и генетики родителей, которые были спортсменами. Но важно ведь все это не растерять, а, наоборот, приумножать", - сказал Фетисов.
"Говорят, что на детях гениев природа отдыхает. А в случае с Сашей она проявилась во всех генетических особенностях организма. И он показывает всем, что при правильном отношении можно долго и успешно выступать в самом, наверное, брутальном виде спорта. Я не хочу умалять любой другой вид спорта, но в хоккее ты за каждый сезон проводишь под 100 игр. А это ведь и постоянные физические контакты, и все, что требует выживания в этой игре. И скорость, и быстрота, и ловкость, и сила, и все остальное. И Саша показывает пример долголетия, доказывая, что ничего невозможного нет", - добавил обладатель Кубка Стэнли.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 45 матчах, в которых набрал 38 очков (19 голов + 19 передач).