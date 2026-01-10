Фетисов объяснил, о чем говорит гол Овечкина в матче с "Чикаго"

"Говорят, что на детях гениев природа отдыхает. А в случае с Сашей она проявилась во всех генетических особенностях организма. И он показывает всем, что при правильном отношении можно долго и успешно выступать в самом, наверное, брутальном виде спорта. Я не хочу умалять любой другой вид спорта, но в хоккее ты за каждый сезон проводишь под 100 игр. А это ведь и постоянные физические контакты, и все, что требует выживания в этой игре. И скорость, и быстрота, и ловкость, и сила, и все остальное. И Саша показывает пример долголетия, доказывая, что ничего невозможного нет", - добавил обладатель Кубка Стэнли.