14:54 10.01.2026 (обновлено: 14:59 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/olimpiada-2067123748.html
Васильев призвал организаторов ОИ-2026 устранить проблемы на объектах
2026-01-10T14:54:00+03:00
2026-01-10T14:59:00+03:00
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Организаторам зимней Олимпиады 2026 года в Италии необходимо срочно устранить все недоделки на спортивных объектах, иначе Игры превратятся в печальное зрелище, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
В пятницу в Милане на стадионе "Санта-Джулия" проходил тестовый хоккейный матч, но игра была отложена из-за возникшей по ходу встречи пробоины во льду. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В июле в штаб-квартире Международной федерации хоккея (IIHF) было подписано соглашение, по которому игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые с 2014 года примут участие в турнире. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли допустил отказ игроков от участия в Олимпиаде из-за плохого качества льда.
«
Италии есть опыт проведения Олимпийских игр, ведь они проходили в Риме и Турине. И в стране знают, как проводить такие крупные мероприятия. Наверное, причина происходящего заключается в экономической составляющей. Потому что сейчас экономику лихорадит во всем мире, и в Европе в частности. Видимо, сказываются недостаток средств и дополнительного внимания к серьезности проведения Олимпиады", - сказал Васильев.
"Сейчас стране необходимо навалиться на проблемы и постараться их разрешить. Потому что недоделки наблюдаются почти на всех спортивных объектах. И это может серьезно подорвать и проведение Олимпиады, и сильно отразиться на имидже страны. Италии надо срочно обратиться за помощью к западному сообществу. Потому что в ином случае Олимпиада грозит стать просто печальным зрелищем", - подчеркнул собеседник агентства.
В январе президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что некоторые элементы стадиона для проведения турнира могут не успеть достроить до начала Олимпиады. При этом в пятницу спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей в комментарии Франс Пресс заверил, что арена будет полностью готова к началу соревнований.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
СпортИталияМиланКортина-д'АмпеццоБилл ДэйлиЛюк ТардифМеждународная федерация хоккея (IIHF)Международный олимпийский комитет (МОК)Дмитрий ВасильевЗимние Олимпийские игры 2026
 
