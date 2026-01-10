Васильев призвал организаторов ОИ-2026 устранить проблемы на объектах

"Сейчас стране необходимо навалиться на проблемы и постараться их разрешить. Потому что недоделки наблюдаются почти на всех спортивных объектах. И это может серьезно подорвать и проведение Олимпиады, и сильно отразиться на имидже страны. Италии надо срочно обратиться за помощью к западному сообществу. Потому что в ином случае Олимпиада грозит стать просто печальным зрелищем", - подчеркнул собеседник агентства.