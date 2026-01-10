https://ria.ru/20260110/medvedev-2067114392.html
Медведев вышел в финал теннисного турнира в Брисбене
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира категории ATP 250 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет 800 тысяч... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
