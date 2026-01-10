Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Чикаго"

Встреча, которая состоялась в Чикаго, завершилась победой гостей со счетом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). В составе "Вашингтона" шайбы забросили Энтони Бовиллье (5-я минута), Коннор Макмайкл (16), Этен Фрэнк (19), Джастин Сурдиф (33) и российский нападающий Александр Овечкин (54). У "Чикаго" голом отметился Оливер Мур (29).
Александр Овечкин провел на площадке 14 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, заблокировал один бросок и применил три силовых приема. Форвард "Вашингтона" продлил личную голевую серию до трех матчей. Всего в 45 матчах сезона-2025/26 россиянин набрал 38 очков (19 голов и 19 передач). Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ в возрасте 40 лет и старше, кому удалось забросить 19 шайб в первых 45 играх регулярного сезона. Ранее это достижение покорилось Горди Хоу (в сезонах-1968/69 и -1970/71) и Джонни Буцику (в сезоне-1975/76).
"Вашингтон" одержал вторую победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Чикаго" потерпел первое поражение после четырех побед подряд.
