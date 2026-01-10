Рейтинг@Mail.ru
Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Чикаго" - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
06:39 10.01.2026 (обновлено: 06:40 10.01.2026)
Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Чикаго"
Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Чикаго" - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Чикаго"
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 10.01.2026
вашингтон кэпиталз, чикаго блэкхокс, александр овечкин, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Вашингтон Кэпиталз, Чикаго Блэкхокс, Александр Овечкин, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Чикаго"

Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"Александр Овечкин (справа) и Коннор Бедард
Александр Овечкин (справа) и Коннор Бедард - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
10 января 2026 • начало в 04:00
Завершен
Чикаго
1 : 5
Вашингтон
28:48 • Oliver Moore
(Мэтт Гжельцык, Nick Lardis)
04:03 • Энтони Бовилье
(Мартин Фехервари, Джон Карлсон)
15:07 • Коннор Макмайкл
(Ryan Leonard)
18:54 • Этен Франк
(Джон Карлсон, Ник Дауд)
32:38 • Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Ryan Leonard)
53:33 • Александр Овечкин
(Мартин Фехервари)
Встреча, которая состоялась в Чикаго, завершилась победой гостей со счетом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). В составе "Вашингтона" шайбы забросили Энтони Бовиллье (5-я минута), Коннор Макмайкл (16), Этен Фрэнк (19), Джастин Сурдиф (33) и российский нападающий Александр Овечкин (54). У "Чикаго" голом отметился Оливер Мур (29).
Александр Овечкин провел на площадке 14 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, заблокировал один бросок и применил три силовых приема. Форвард "Вашингтона" продлил личную голевую серию до трех матчей. Всего в 45 матчах сезона-2025/26 россиянин набрал 38 очков (19 голов и 19 передач). Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ в возрасте 40 лет и старше, кому удалось забросить 19 шайб в первых 45 играх регулярного сезона. Ранее это достижение покорилось Горди Хоу (в сезонах-1968/69 и -1970/71) и Джонни Буцику (в сезоне-1975/76).
"Вашингтон" одержал вторую победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Чикаго" потерпел первое поражение после четырех побед подряд.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Американец из "Чикаго" стал 187-м вратарем, которому забил Овечкин в НХЛ
ХоккейВашингтон КэпиталзЧикаго БлэкхоксАлександр ОвечкинНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
