Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Чикаго"

Александр Овечкин провел на площадке 14 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, заблокировал один бросок и применил три силовых приема. Форвард "Вашингтона" продлил личную голевую серию до трех матчей. Всего в 45 матчах сезона-2025/26 россиянин набрал 38 очков (19 голов и 19 передач). Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ в возрасте 40 лет и старше, кому удалось забросить 19 шайб в первых 45 играх регулярного сезона. Ранее это достижение покорилось Горди Хоу (в сезонах-1968/69 и -1970/71) и Джонни Буцику (в сезоне-1975/76).