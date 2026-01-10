Американец из "Чикаго" стал 187-м вратарем, которому забил Овечкин в НХЛ

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обновил собственный рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству вратарей, которым он забрасывал шайбы в матчах чемпионатов лиги.

"Вашингтон" гостит у "Чикаго Блэкхокс" рамках регулярного первенства. В третьем периоде Овечкин отметился голом, поразив ворота американского голкипера "Чикаго" Дрю Коммессо на 54-й минуте встречи. Коммессо стал 187-м голкипером в истории лиги, который пропустил от российского капитана "Вашингтона".

Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству вратарей, которым он забрасывал шайбы в чемпионатах лиги. Для Коммессо матч против "Кэпиталз" стал первым в карьере в "регулярках" НХЛ.