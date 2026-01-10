Рейтинг@Mail.ru
Американец из "Чикаго" стал 187-м вратарем, которому забил Овечкин в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
06:31 10.01.2026
Американец из "Чикаго" стал 187-м вратарем, которому забил Овечкин в НХЛ
Американец из "Чикаго" стал 187-м вратарем, которому забил Овечкин в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обновил собственный рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству вратарей, которым он...
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
2026
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Американец из "Чикаго" стал 187-м вратарем, которому забил Овечкин в НХЛ

Американец Коммессо стал 187-м вратарем, которому забил Овечкин в матчах НХЛ

Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обновил собственный рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству вратарей, которым он забрасывал шайбы в матчах чемпионатов лиги.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
10 января 2026 • начало в 04:00
Завершен
Чикаго
1 : 5
Вашингтон
28:48 • Oliver Moore
(Мэтт Гжельцык, Nick Lardis)
04:03 • Энтони Бовилье
(Мартин Фехервари, Джон Карлсон)
15:07 • Коннор Макмайкл
(Ryan Leonard)
18:54 • Этен Франк
(Джон Карлсон, Ник Дауд)
32:38 • Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Ryan Leonard)
53:33 • Александр Овечкин
(Мартин Фехервари)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вашингтон" гостит у "Чикаго Блэкхокс" рамках регулярного первенства. В третьем периоде Овечкин отметился голом, поразив ворота американского голкипера "Чикаго" Дрю Коммессо на 54-й минуте встречи. Коммессо стал 187-м голкипером в истории лиги, который пропустил от российского капитана "Вашингтона".
Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству вратарей, которым он забрасывал шайбы в чемпионатах лиги. Для Коммессо матч против "Кэпиталз" стал первым в карьере в "регулярках" НХЛ.
Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Всю свою карьеру в лиге он провел в "Вашингтоне". Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 916 заброшенных шайб в 1536 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Овечкин забил 916-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Вчера, 06:24
 
