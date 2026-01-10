Американец из "Чикаго" стал 187-м вратарем, которому забил Овечкин в НХЛ

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обновил собственный рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству вратарей, которым он забрасывал шайбы в матчах чемпионатов лиги.
"Вашингтон" гостит у "Чикаго Блэкхокс" рамках регулярного первенства. В третьем периоде Овечкин отметился голом, поразив ворота американского голкипера "Чикаго" Дрю Коммессо на 54-й минуте встречи. Коммессо стал 187-м голкипером в истории лиги, который пропустил от российского капитана "Вашингтона".
Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству вратарей, которым он забрасывал шайбы в чемпионатах лиги. Для Коммессо матч против "Кэпиталз" стал первым в карьере в "регулярках" НХЛ.
Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Всю свою карьеру в лиге он провел в "Вашингтоне". Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 916 заброшенных шайб в 1536 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.