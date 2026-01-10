https://ria.ru/20260110/gandbol-2067157816.html
В Эстонии автобус с гандболистами сборной Кипра попал в ДТП
В Эстонии автобус с гандболистами сборной Кипра попал в ДТП - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
В Эстонии автобус с гандболистами сборной Кипра попал в ДТП
Автобус, перевозивший мужскую сборную Кипра по гандболу, попал в дорожно-транспортное происшествие в Эстонии, сообщает Кипрская федерация гандбола в Facebook* . РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T19:29:00+03:00
2026-01-10T19:29:00+03:00
2026-01-10T19:34:00+03:00
эстония
кипр
россия
в мире
гандбол
эстония
кипр
россия
Новости
ru-RU
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Автобус, перевозивший мужскую сборную Кипра по гандболу, попал в дорожно-транспортное происшествие в Эстонии, сообщает Кипрская федерация гандбола в Facebook* .
Отмечается, что инцидент произошел в субботу утром, когда команда следовала из Таллина
в город Пылва на ответный матч квалификации чемпионата Европы против сборной Эстонии
. Встреча должна пройти 11 января.
Автобус перевернулся, двум членам кипрской делегации потребовалась госпитализация. Отмечается, что причин для беспокойства по поводу состояния здоровья пострадавших нет. Федерация заверила, что предпримет все усилия для безопасного возвращения национальной команды.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская