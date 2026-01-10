Рейтинг@Mail.ru
Фетисов предложил перенести хоккейный турнир Олимпийских игр в Сочи - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
11:52 10.01.2026
Фетисов предложил перенести хоккейный турнир Олимпийских игр в Сочи
Фетисов предложил перенести хоккейный турнир Олимпийских игр в Сочи
спорт
сочи
италия
милан
вячеслав фетисов
билл дэйли
люк тардиф
международная федерация хоккея (iihf)
спорт, сочи, италия, милан, вячеслав фетисов, билл дэйли, люк тардиф, международная федерация хоккея (iihf), госдума рф, международный олимпийский комитет (мок), национальная хоккейная лига (нхл)
Спорт, Сочи, Италия, Милан, Вячеслав Фетисов, Билл Дэйли, Люк Тардиф, Международная федерация хоккея (IIHF), Госдума РФ, Международный олимпийский комитет (МОК), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что стоит предложить организаторам Олимпийских игр 2026 года провести хоккейный турнир в Сочи на фоне проблем со льдом на арене в Италии.
В пятницу в Милане на стадионе "Санта-Джулия" проходил тестовый хоккейный матч, но игра была отложена из-за образовавшейся по ходу встречи пробоины во льду. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В июле в штаб-квартире Международной федерации хоккея (IIHF) было подписано соглашение, по которому игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые с 2014 года примут участие в турнире. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли допустил отказ игроков от участия в Олимпиаде из-за плохого качества льда.
Фетисов отказался смотреть Олимпиаду-2026
9 января, 11:28
"Видно, в Италии нет денег для того, чтобы проводить такие крупные мероприятия. Можно предложить им в качестве альтернативы перенести соревнования в Сочи, где все для этого готово. В Сочи могут принять олимпийский хоккейный турнир на самом высоком уровне", - сказал Фетисов.
"В НХЛ есть же стандарты, которые необходимы для того, чтобы игроки приехали на соревнования и не получили травмы из-за того, что инфраструктура не готова. Так что можно им предложить альтернативный город для проведения хоккейного турнира Олимпийских игр. Ведь в Сочи все же готово", - отметил собеседник агентства.
В январе президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что некоторые элементы стадиона для проведения турнира могут не успеть достроить до начала Олимпиады. При этом в пятницу спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей в комментарии Франс Пресс заверил, что арена будет полностью готова к началу соревнований.
В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх. Место российской сборной заняли французы.
"Неразумное решение": Фетисов высказался о замене российской сборной на ОИ
14 апреля 2025, 14:57
 
СпортСочиИталияМиланВячеслав ФетисовБилл ДэйлиЛюк ТардифМеждународная федерация хоккея (IIHF)Госдума РФМеждународный олимпийский комитет (МОК)Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
