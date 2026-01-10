Фетисов предложил перенести хоккейный турнир Олимпийских игр в Сочи

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что стоит предложить организаторам Олимпийских игр 2026 года провести хоккейный турнир в Сочи на фоне проблем со льдом на арене в Италии.
В пятницу в Милане на стадионе "Санта-Джулия" проходил тестовый хоккейный матч, но игра была отложена из-за образовавшейся по ходу встречи пробоины во льду. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В июле в штаб-квартире Международной федерации хоккея (IIHF) было подписано соглашение, по которому игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые с 2014 года примут участие в турнире. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли допустил отказ игроков от участия в Олимпиаде из-за плохого качества льда.
"В НХЛ есть же стандарты, которые необходимы для того, чтобы игроки приехали на соревнования и не получили травмы из-за того, что инфраструктура не готова. Так что можно им предложить альтернативный город для проведения хоккейного турнира Олимпийских игр. Ведь в Сочи все же готово", - отметил собеседник агентства.
В январе президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что некоторые элементы стадиона для проведения турнира могут не успеть достроить до начала Олимпиады. При этом в пятницу спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей в комментарии Франс Пресс заверил, что арена будет полностью готова к началу соревнований.
В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх. Место российской сборной заняли французы.
