Фетисов предложил перенести хоккейный турнир Олимпийских игр в Сочи

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что стоит предложить организаторам Олимпийских игр 2026 года провести хоккейный турнир в Сочи на фоне проблем со льдом на арене в Италии.

"В НХЛ есть же стандарты, которые необходимы для того, чтобы игроки приехали на соревнования и не получили травмы из-за того, что инфраструктура не готова. Так что можно им предложить альтернативный город для проведения хоккейного турнира Олимпийских игр. Ведь в Сочи все же готово", - отметил собеседник агентства.