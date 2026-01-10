Олимпийский чемпион рассказал о новых задачах Овечкина

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев в беседе с РИА Новости пожелал обладателю Кубка Стэнли российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину не останавливаться на достигнутом и покорять новые рубежи мирового хоккея.