Олимпийский чемпион рассказал о новых задачах Овечкина - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
17:12 10.01.2026 (обновлено: 17:22 10.01.2026)
Олимпийский чемпион рассказал о новых задачах Овечкина
спорт, вячеслав буцаев, уэйн гретцки, вашингтон кэпиталз, чикаго блэкхокс, национальная хоккейная лига (нхл), александр овечкин
Олимпийский чемпион рассказал о новых задачах Овечкина

Буцаев пожелал Овечкину продолжать покорять новые рубежи мирового хоккея

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев в беседе с РИА Новости пожелал обладателю Кубка Стэнли российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину не останавливаться на достигнутом и покорять новые рубежи мирового хоккея.
Овечкин в ночь на субботу по московскому времени отметился заброшенной шайбой на 53-й минуте матча против "Чикаго Блэкхокс" (5:1). 40-летний форвард является единоличным рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по общему числу голов в регулярных чемпионатах. Шайба Овечкина в матче с "Чикаго" стала для него 916-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894).
"Желаю Александру продолжать в том же духе, не останавливаться. Уверен, что у него есть более высокие задачи для покорения рубежей мирового хоккея. Здесь нет одного компонента успеха. Но то, что он делает, действительно феноменально. Основную роль играет то, что Александр находится в великолепной физической форме. Главное, чтобы не было травм и здоровье его не подводило", - сказал Буцаев.
В нынешнем регулярном чемпионате Овечкин принял участие в 45 матчах, в которых набрал 38 очков (19 голов + 19 передач).
