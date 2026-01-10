https://ria.ru/20260110/bublik-2067129129.html
Бублик вышел в финал турнира в Гонконге
Бублик вышел в финал турнира в Гонконге
Представляющий Казахстан теннисист Александр Бублик вышел в финал турнира категории ATP 250 в Гонконге, призовой фонд которого составляет почти 800 тысяч... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
теннис
александр бублик
маркос гирон
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Бублик обыграл американца Гирона и вышел в финал турнира в Гонконге