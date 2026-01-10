Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" проиграл "Лос-Анджелес Клипперс" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Баскетбол
 
09:04 10.01.2026
"Бруклин" проиграл "Лос-Анджелес Клипперс" в матче НБА
"Бруклин" проиграл "Лос-Анджелес Клипперс" в матче НБА
"Бруклин Нетс" на своем паркете проиграл "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 10.01.2026
спорт, нью-йорк (город), восток, егор демин, джеймс харден, лос-анджелес клипперс, бруклин нетс, бостон селтикс
Баскетбол, Спорт, Нью-Йорк (город), Восток, Егор Демин, Джеймс Харден, Лос-Анджелес Клипперс, Бруклин Нетс, Бостон Селтикс
"Бруклин" проиграл "Лос-Анджелес Клипперс" в матче НБА

"Бруклин" проиграл "Клипперс" в матче НБА со счетом 121:105

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Бруклин Нетс" на своем паркете проиграл "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 121:105 (35:25, 28:22, 28:29, 30:29) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал Джеймс Харден (31). У "Бруклина" самым результативным игроком стал россиянин Егор Демин, который набрал 19 очков, совершил 3 подбора, отдал 3 передачи и сделал 3 перехвата за 26 минут на паркете. Защитник забросил 5 из 10 трехочковых бросков при общей точности попадания с игры 46,2%.
Демин провел пятый матч в текущем сезоне, в котором ему удалось реализовать как минимум пять трехочковых бросков, что является лучшим результатом среди новичков в истории "Нетс". Также он стал первым новичком в истории команды, которому удалось забросить как минимум пять трехочковых бросков в двух игровых днях подряд.
"Лос-Анджелес Клипперс" (14 побед, 23 поражения) идет на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. "Бруклин" (11-24) располагается на 13-й строчке на Востоке.
Результаты других матчей дня:
"Бостон Селтикс" - "Торонто Рэпторс" - 125:117;
"Вашингтон Уизардс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 107:128;
"Орландо Мэджик" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 91:103;
"Мемфис Гриззлис" - "Оклахома-Сити Тандер" - 116:117;
"Денвер Наггетс" - "Атланта Хокс" - 87:110;
"Финикс Санз" - "Нью-Йорк Никс" - 112:107;
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Сакраменто Кингз" - 137:103;
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Хьюстон Рокетс" - 111:105;
"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Милуоки Бакс" - 101:105.
 
БаскетболСпортНью-Йорк (город)ВостокЕгор ДеминДжеймс ХарденЛос-Анджелес КлипперсБруклин НетсБостон Селтикс
 
