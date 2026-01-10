"Бруклин" проиграл "Лос-Анджелес Клипперс" в матче НБА

Демин провел пятый матч в текущем сезоне, в котором ему удалось реализовать как минимум пять трехочковых бросков, что является лучшим результатом среди новичков в истории "Нетс". Также он стал первым новичком в истории команды, которому удалось забросить как минимум пять трехочковых бросков в двух игровых днях подряд.