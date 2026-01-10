"Дочь плачет, думаю, сорвется…": спорт изувечил самую сексуальную актрису

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Андрей Васильчин. Она одна из самых ярких российских актрис, но мало кто знает, что еще и профессиональная спортсменка. РИА Новости Спорт рассказывает, смогла бы Кристина Асмус стать олимпийской чемпионкой, почему она выбрала откровенные сцены в кино, но страдала вовсе не из-за них, а потом нашла счастье с новым бойфрендом.

В гимнастике нужно было "питаться воздухом"

Родители не видели Кристину артисткой, в детском возрасте отдали ее в "Динамо", где дочь десять лет прозанималась спортивной гимнастикой. Не получая никакого удовольствия. Дорога из подмосковного Королева до спортзала в одну сторону занимала два часа. Многие будущие чемпионы воспитывались в таких условиях, но Кристина к ним не была готова и пользовалась любой возможностью, чтобы прогуливать тренировки.

« "Родители отдали меня не по моему желанию, я вкалывала и не получала от этого кайф. Спорт серьезно закалил характер, но все-таки я понимала, что ежедневные тренировки по 15 часов и "воздухом питайтесь, воздухом" - не мое", - рассказывала Асмус.

Тем не менее она смогла получить звание кандидата в мастера спорта - но как только представилась возможность, ушла из ненавистного зала. "Спортивная гимнастика оставила крепкое такое психологическое увечье, - признавалась она. - Такое, что мне даже видеть не хотелось что-то отдаленно напоминающее спортивные снаряды".

После спортивной карьеры Асмус пошла в актрисы, о чем мечтала с детства. Поступила в школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина, однако там учеба не сложилась. Закончила курс Бориса Клюева в театральном училище имени Щепкина. Дебютной для Кристины стала роль в сериале "Интерны" - и она принесла ей широкую известность.

Роль, "выхарканная кровью"

Спортивное прошлое пригодилось Асмус, когда ей предложили роль олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной в фильме "Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее". Это картина из трех новелл, основанных на реальных фактах из жизни выдающихся российских спортсменов - Хоркиной, пловца Александра Попова и борца Александра Карелина

« "Генеральный продюсер картины Георгий Малков, когда предлагал мне сыграть роль Светланы Хоркиной, не знал, что я занималась спортивной гимнастикой, - рассказывала Асмус в интервью изданию "СтарХит". - Мы с ним уже несколько картин сделали, но он как-то спросил меня: "Ты ведь занималась спортом, не хочешь поучаствовать?" Я ответила: "Жора, ты не представляешь, я не просто спортом занималась, а десять лет отдала именно спортивной гимнастике, и Светлана Хоркина - мой кумир. На ее характер, ее волю я ориентируюсь даже сейчас".

© Фото : соцсети Кристины Асмус Кристина Асмус © Фото : соцсети Кристины Асмус Кристина Асмус

Перед началом съемок Асмус пришлось вернуться в гимнастический зал - все упражнения на брусьях она должна была исполнять сама. В соцсетях Кристина демонстрировала стертые до мозолей ладони с подписью: "И это была только первая сцена в зале. Потом прибавилось втрое больше. Сегодня, например, первая медсанчасть - уколы, растянутые связочки". В нескольких сценах Асмус подменила ее младшая сестра Карина, занимавшаяся тем же видом спорта.

"У нее больше двухсот медалей и кубков, она должна была ехать на Олимпийские игры, - рассказывала Кристина. - Но последовали тяжелейшие травмы, которые привели к расставанию с большим спортом".

Хоркиной понравилось, как Асмус исполнила ее роль, а сама актриса называла ее самой тяжелой в карьере - "выхарканной кровью".

Обвинения в измене

Долгое время личная жизнь Кристины казалась идиллической. В 2013 году вышла замуж за резидента Comedy Club Гарика Харламова, через год у пары родилась дочь. Однако многое изменилось после выхода фильма "Текст", где Асмус снялась обнаженной в откровенной сцене. Причем она выглядела настолько достоверно, что актрису принялись обвинять в измене мужу.

Многие решили, что именно из-за этого фильма Асмус и Харламов начали в 2020 году бракоразводный процесс. Однако сами супруги этого не подтверждали. "Все произошло еще давно, когда мы поняли, что являемся совершенно разными людьми, - говорил Харламов. - Со временем чувства ослабевают, все уходит, и ты понимаешь: вы из разных миров".

Сама же Асмус рассказала, что разошлась с мужем не по обоюдному согласию, а по собственной инициативе. Она заявила, что впервые подала на развод, когда роман "Текст", по которому был снят фильм, еще не был даже написан. Произведение вышло в 2017-м, и это значит, что реально распадаться брак начал всего через четыре года после его заключения.

© Фото : предоставлено Russian Fashion Media Agency Комедийный актёр Гарик "Бульдог" Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус © Фото : предоставлено Russian Fashion Media Agency Комедийный актёр Гарик "Бульдог" Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус

Первое время после развода экс-супругов сопровождали скандальные слухи. "Он на меня очень обижен", - признавалась Асмус. Однако впоследствии она и Харламов сумели наладить отношения ради дочери. Она, к слову, тоже пошла в гимнастику - только в художественную. "Видя, как ей больно, тяжело, как она плачет на тренировках, я каждый день думаю, что она сорвется, передумает, не захочет ходить, и я ее в этом поддержу, - рассказывала Кристина. - Но я в шоке! Настя сама мечтает скорее оказаться в зале".