Хоккеист "Барыса" рассказал, как в США реагируют на рассказы о России
Хоккей
 
16:42 09.01.2026
Хоккеист "Барыса" рассказал, как в США реагируют на рассказы о России
Хоккеист "Барыса" рассказал, как в США реагируют на рассказы о России - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Хоккеист "Барыса" рассказал, как в США реагируют на рассказы о России
Американский нападающий "Барыса" Майкл Веккьоне рассказал о своих впечатлениях от России и Казахстана. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026
барыс, континентальная хоккейная лига (кхл), вокруг спорта
Хоккей, Барыс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Вокруг спорта
Хоккеист "Барыса" рассказал, как в США реагируют на рассказы о России

Хоккеист "Барыса" Веккьоне признался, что близкие с удивлением слушают о России

© Getty Images / Richard T GagnonМайкл Веккьоне
Майкл Веккьоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Getty Images / Richard T Gagnon
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Американский нападающий "Барыса" Майкл Веккьоне рассказал о своих впечатлениях от России и Казахстана.
32-летний Веккьоне выступает за "Барыс" с лета 2025 года.
«
"Я еще не был в Санкт-Петербурге, но Москва с Красной площадью показалась очень красивой, тем более в период Рождества. В Казани, кстати, я второй раз. И здесь также красиво, но масштаб поменьше. Близкие на родине спрашивают о России и с приятным удивлением слушают мои рассказы", — приводит слова хоккеиста Metaratings.
Веккьоне добавил, что считает Астану очень красивым городом, а самой необычной едой, которую он попробовал в Казахстане, назвал конину.
В нынешнем сезоне Веккьоне провел 43 матча в составе "Барыса", в которых забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач.
Джош Ливо - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дубль Ливо принес "Трактору" победу над "Амуром" в матче КХЛ
Вчера, 16:20
 
ХоккейБарысКХЛ 2025-2026Вокруг спорта
 
