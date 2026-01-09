https://ria.ru/20260109/vekkone-2067019542.html
Хоккеист "Барыса" рассказал, как в США реагируют на рассказы о России
Хоккеист "Барыса" рассказал, как в США реагируют на рассказы о России - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Хоккеист "Барыса" рассказал, как в США реагируют на рассказы о России
Американский нападающий "Барыса" Майкл Веккьоне рассказал о своих впечатлениях от России и Казахстана. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Хоккеист "Барыса" рассказал, как в США реагируют на рассказы о России
Хоккеист "Барыса" Веккьоне признался, что близкие с удивлением слушают о России
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Американский нападающий "Барыса" Майкл Веккьоне рассказал о своих впечатлениях от России и Казахстана.
32-летний Веккьоне выступает за "Барыс
" с лета 2025 года.
«
"Я еще не был в Санкт-Петербурге, но Москва с Красной площадью показалась очень красивой, тем более в период Рождества. В Казани, кстати, я второй раз. И здесь также красиво, но масштаб поменьше. Близкие на родине спрашивают о России и с приятным удивлением слушают мои рассказы", — приводит слова хоккеиста Metaratings.
Веккьоне добавил, что считает Астану очень красивым городом, а самой необычной едой, которую он попробовал в Казахстане, назвал конину.
В нынешнем сезоне Веккьоне провел 43 матча в составе "Барыса", в которых забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач.