Талалаев признался, что мог возглавить "Спартак"

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев рассказал, что мог возглавить московский "Спартак" во время работы в грозненском "Ахмате".
"Ради интереса вам скажу. Я трижды встречался с Лукой Каттани, бывшим спортивным директором. Кто-то об этом знает? Никто! Поэтому когда говорят, что у меня все на вынос, понты дороже денег... Я такой, какой я есть. И у меня были эти встречи, мы работали. Была возможность в какой-то момент. Я сказал: "Договоритесь с руководителями "Ахмата". Они не договорились. Мы закрыли эту тему. И никто даже об этом не знал вот на протяжении трех лет. Хотя Лука говорил: давайте с Камоцци встречаться, давайте дальше переступать, но у меня есть уважение к этим людям. Они делали дело, строить что-то новое всегда сложнее", - сказал Талалаев в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Талалаеву 53 года, он возглавил "Балтику" в сентябре 2024 года. Ранее он стал первым специалистом в российской истории, который успел поруководить сразу тремя клубами РПЛ в течение одного сезона. В сезон-2022/23 он входил главным тренером грозненского "Ахмата", потом 13 октября 2022 года возглавил московское "Торпедо", а в апреле 2023 года был уже назначен главным тренером "Химок".
2 декабря 2025, 13:39