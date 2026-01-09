Талалаев признался, что мог возглавить "Спартак"

«

"Ради интереса вам скажу. Я трижды встречался с Лукой Каттани, бывшим спортивным директором. Кто-то об этом знает? Никто! Поэтому когда говорят, что у меня все на вынос, понты дороже денег... Я такой, какой я есть. И у меня были эти встречи, мы работали. Была возможность в какой-то момент. Я сказал: "Договоритесь с руководителями "Ахмата". Они не договорились. Мы закрыли эту тему. И никто даже об этом не знал вот на протяжении трех лет. Хотя Лука говорил: давайте с Камоцци встречаться, давайте дальше переступать, но у меня есть уважение к этим людям. Они делали дело, строить что-то новое всегда сложнее", - сказал Талалаев в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".