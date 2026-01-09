Рейтинг@Mail.ru
Экс-тренер "Локомотива" рассказал, почему не одевается на Wildberries
08:09 09.01.2026
Экс-тренер "Локомотива" рассказал, почему не одевается на Wildberries
Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского "Локомотива" Юрий Семин в интервью РИА Новости рассказал, что не одевается на Wildberries.
локомотив (москва), wildberries, спорт
Футбол, Локомотив (Москва), Wildberries, Спорт
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского "Локомотива" Юрий Семин в интервью РИА Новости рассказал, что не одевается на Wildberries.
Семину 78 лет.
"Я на Wildberries не одеваюсь. Мне интереснее в магазин прийти, не спеша посмотреть, померить. А Wildberries привезли тебе. Раз привезли, вроде надо брать. А толком не померил, не посмотрел", - сказал Семин.
Полностью интервью с Юрием Семиным читайте в пятницу на сайте РИА Новости.
Юрий Сёмин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Семин назвал общую проблему российского футбола
15 мая 2025, 17:27
 
