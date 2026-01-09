https://ria.ru/20260109/semin-2066962043.html
Экс-тренер "Локомотива" рассказал, почему не одевается на Wildberries
Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского "Локомотива" Юрий Семин в интервью РИА Новости рассказал, что не одевается на Wildberries. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского "Локомотива" Юрий Семин в интервью РИА Новости рассказал, что не одевается на Wildberries.
"Я на Wildberries не одеваюсь. Мне интереснее в магазин прийти, не спеша посмотреть, померить. А Wildberries привезли тебе. Раз привезли, вроде надо брать. А толком не померил, не посмотрел", - сказал Семин.
Полностью интервью с Юрием Семиным читайте в пятницу на сайте РИА Новости.