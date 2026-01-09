Рейтинг@Mail.ru
Самсонова проиграла Пегуле на турнире в Брисбене
Теннис
 
10:10 09.01.2026
Самсонова проиграла Пегуле на турнире в Брисбене
Самсонова проиграла Пегуле на турнире в Брисбене
Россиянка Людмила Самсонова уступила американке Джессике Пегуле в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд... РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026
спорт, брисбен
Теннис, Спорт, Брисбен
Самсонова проиграла Пегуле на турнире в Брисбене

Самсонова проиграла Пегуле в четвертьфинале турнира в Брисбене

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россиянка Людмила Самсонова уступила американке Джессике Пегуле в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу шестой ракетки мира Пегулы. Самсонова занимает 17-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Длительность встречи составила 1 час 51 минуту.
В полуфинале Пегула сыграет с победителем встречи между россиянкой Миррой Андреевой и украинкой Мартой Костюк.
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене
Теннис
 
