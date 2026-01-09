Рублев вышел в полуфинал турнира в Гонконге

Рейтинг@Mail.ru
Теннис
 
11:54 09.01.2026 (обновлено: 14:08 09.01.2026)
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над португальцем Нуну Боржешем в четвертьфинале турнира категории ATP 250 в Гонконге, призовой фонд которого составляет 780 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 16-й ракетки мира Рублева. Боржеш занимает 45-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Длительность матча составила 1 час 13 минут.
В полуфинале Рублев встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.
Марат Сафин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Петрова считает, что тренер Сафин подходит Рублеву
3 января, 11:31
 
ТеннисСпортГонконгАндрей РублевАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
