Рублев вышел в полуфинал турнира в Гонконге
Рублев вышел в полуфинал турнира в Гонконге - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Рублев вышел в полуфинал турнира в Гонконге
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над португальцем Нуну Боржешем в четвертьфинале турнира категории ATP 250 в Гонконге, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Рублев вышел в полуфинал турнира в Гонконге
Рублев обыграл Боржеша и вышел в полуфинал теннисного турнира в Гонконге