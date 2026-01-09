https://ria.ru/20260109/mbappe-2066943118.html
Алонсо ответил на вопрос об участии Мбаппе в "Эль-Класико"
Алонсо ответил на вопрос об участии Мбаппе в "Эль-Класико" - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Алонсо ответил на вопрос об участии Мбаппе в "Эль-Класико"
Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе восстановился от повреждения и имеет шансы сыграть в матче за Суперкубок Испании по футболу против "Барселоны", сообщил тренер... РИА Новости Спорт, 09.01.2026
