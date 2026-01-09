Рейтинг@Mail.ru
Алонсо ответил на вопрос об участии Мбаппе в "Эль-Класико"
Футбол
 
01:35 09.01.2026
Алонсо ответил на вопрос об участии Мбаппе в "Эль-Класико"
Алонсо ответил на вопрос об участии Мбаппе в "Эль-Класико"
Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе восстановился от повреждения и имеет шансы сыграть в матче за Суперкубок Испании по футболу против "Барселоны", сообщил тренер... РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Алонсо ответил на вопрос об участии Мбаппе в "Эль-Класико"

Алонсо заявил, что Мбаппе может сыграть в матче за Суперкубок против "Барселоны"

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе восстановился от повреждения и имеет шансы сыграть в матче за Суперкубок Испании по футболу против "Барселоны", сообщил тренер мадридского клуба Хаби Алонсо.
В четверг "Реал" обыграл "Атлетико" (2:1) в полуфинале Суперкубка Испании, который проходит в саудовской Джидде. Мбаппе не вошел в заявку на матч. "Королевский клуб" 31 декабря сообщил, что 27-летнему форварду диагностировано растяжение связок левого колена.
"Ему стало намного лучше. Он тренировался, ощущения по вопросу его участия хорошие. Его шансы такие же, как и у всех остальных в команде", - приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.
Финальный матч Суперкубка Испании между "Реалом" и "Барселоной" пройдет 11 января. Мбаппе пять раз принимал участие в "Эль-Класико" и отметился шестью забитыми мячами.
