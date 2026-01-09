Матч Бундеслиги отменили из-за сильного мороза

«

"Немецкая футбольная лига (DFL) приняла решение об отмене игры в пятницу днем после консультаций с клубами, оператором стадиона и местными властями. Причиной стали сильный гололед на внутренних проходах, в зрительских зонах и на транспортных площадках "Везерштадиона", а также значительные снежные заносы на большой части территории арены. В результате был ограничен доступ на стадион и не обеспечена безопасная эксплуатация эвакуационных и спасательных путей", - говорится в заявлении.