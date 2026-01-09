Рейтинг@Mail.ru
Матч Бундеслиги отменили из-за сильного мороза
Футбол
 
19:31 09.01.2026
Матч Бундеслиги отменили из-за сильного мороза
Матч Бундеслиги отменили из-за сильного мороза - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Матч Бундеслиги отменили из-за сильного мороза
Матч 16-го тура чемпионата Германии по футболу между "Вердером" и "Хоффенхаймом" отменен из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте бременского
Матч Бундеслиги отменили из-за сильного мороза

Матч Бундеслиги между "Вердером" и "Хоффенхаймом" отменили из-за сильного мороза

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Матч 16-го тура чемпионата Германии по футболу между "Вердером" и "Хоффенхаймом" отменен из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте бременского клуба.
Встреча должна была пройти в субботу в Бремене и начаться в 17:30 мск. Информация о новой дате проведения матча будет опубликована позднее.
«
"Немецкая футбольная лига (DFL) приняла решение об отмене игры в пятницу днем после консультаций с клубами, оператором стадиона и местными властями. Причиной стали сильный гололед на внутренних проходах, в зрительских зонах и на транспортных площадках "Везерштадиона", а также значительные снежные заносы на большой части территории арены. В результате был ограничен доступ на стадион и не обеспечена безопасная эксплуатация эвакуационных и спасательных путей", - говорится в заявлении.
Отмечается, что с учетом погодных прогнозов невозможно обеспечить выполнение требований безопасности, необходимых для проведения матча Бундеслиги. Также из-за сложных дорожных условий и сбоев в работе пригородного и междугороднего транспорта нельзя гарантировать безопасный приезд болельщиков на стадион.
Ранее по аналогичным причинам был отменен матч чемпионата Германии между "Санкт-Паули" и "Лейпцигом", который должен был состояться в субботу в Гамбурге на стадионе "Миллернтор".
После 15 туров "Вердер", набрав 17 очков, занимает десятое место в турнирной таблице Бундеслиги, где "Хоффенхайм" с 27 очками располагается на пятой позиции.
