"Вегас" обыграл "Коламбус" в матче НХЛ
Хоккей
 
09:26 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/marchenko-2066966782.html
"Вегас" обыграл "Коламбус" в матче НХЛ
Клуб "Вегас Голден Найтс" одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 09.01.2026
хоккей
спорт
торонто мэйпл лифс
кирилл марченко
иван проворов
джек айкел
вегас голден найтс
коламбус блю джекетс
спорт, торонто мэйпл лифс, кирилл марченко, иван проворов, джек айкел, вегас голден найтс, коламбус блю джекетс, миннесота уайлд, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Торонто Мэйпл Лифс, Кирилл Марченко, Иван Проворов, Джек Айкел, Вегас Голден Найтс, Коламбус Блю Джекетс, Миннесота Уайлд, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Вегас" обыграл "Коламбус" в матче НХЛ

Шайба Марченко не спасла "Коламбус" от поражения "Вегасу" в матче НХЛ

© Фото : twitter.com/bluejacketsnhlХоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Кирилл Марченко - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : twitter.com/bluejacketsnhl
Хоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Клуб "Вегас Голден Найтс" одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Парадайсе завершилась со счетом 5:3 (1:2, 3:0, 1:1) в пользу "Вегаса". В составе победителей дублем отметился Райлли Смит (13-я и 26-я минуты), по шайбе забросили Джек Айкел (34), Марк Стоун (39) и Бретт Хауден (57). У "Коламбуса" отличились Бун Дженнер (9), Кент Джонсон (11) и российский нападающий Кирилл Марченко (55), которому ассистировал его соотечественник Иван Проворов.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
09 января 2026 • начало в 06:00
Завершен
Вегас
5 : 3
Коламбус
12:20 • Рейли Смит
(Бен Хаттон, Митчелл Марнер)
25:19 • Рейли Смит
(Митчелл Марнер, Марк Стоун)
33:07 • Джек Айкел
(Иван Барбашев, Марк Стоун)
38:44 • Марк Стоун
(Томаш Гертл, Джек Айкел)
56:14 • Бретт Хауден
(Киган Колесар, Томаш Гертл)
08:24 • Бун Дженнер
(Зак Веренски, Шон Монахэн)
10:41 • Кент Джонсон
(Шон Монахэн, Бун Дженнер)
54:28 • Кирилл Марченко
(Иван Проворов, Адам Фантилли)
Марченко забросил 16-ю шайбу в сезоне, всего он набрал 35 очков за 39 игр. Проворов набрал 17-е очко (5+12) за 42 матча.
"Вегас", набрав 50 очков, лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Коламбус" с 43 баллами располагается на последнем, восьмом месте в Столичном дивизионе. Команда проиграла три матча подряд.
В другом матче "Миннесота Уайлд" в гостях обыграла "Сиэтл Кракен" в овертайме со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 1:0). Российский нападающий победившей команды Кирилл Капризов отметился ассистентским дублем. Клуб "Колорадо Эвеланш" дома разгромил "Оттаву Сенаторз" - 8:2 (2:0, 6:1, 0:1). Хоккеисты "Нэшвилл Предаторз" в серии буллитов переиграли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0), а "Торонто Мэйпл Лифс" в гостях одержал победу над "Филадельфией Флайерз" в овертайме - 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Питтсбург" с Малкиным обыграл "Коламбус"
29 ноября 2025, 05:53
 
ХоккейСпортТоронто Мэйпл ЛифсКирилл МарченкоИван ПроворовДжек АйкелВегас Голден НайтсКоламбус Блю ДжекетсМиннесота УайлдНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Заголовок открываемого материала