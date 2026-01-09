"Вегас" обыграл "Коламбус" в матче НХЛ

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Клуб "Вегас Голден Найтс" одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Парадайсе завершилась со счетом 5:3 (1:2, 3:0, 1:1) в пользу "Вегаса". В составе победителей дублем отметился Райлли Смит (13-я и 26-я минуты), по шайбе забросили Джек Айкел (34), Марк Стоун (39) и Бретт Хауден (57). У "Коламбуса" отличились Бун Дженнер (9), Кент Джонсон (11) и российский нападающий Кирилл Марченко (55), которому ассистировал его соотечественник Иван Проворов.

Марченко забросил 16-ю шайбу в сезоне, всего он набрал 35 очков за 39 игр. Проворов набрал 17-е очко (5+12) за 42 матча.

"Вегас", набрав 50 очков, лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Коламбус" с 43 баллами располагается на последнем, восьмом месте в Столичном дивизионе. Команда проиграла три матча подряд.