"Вегас" обыграл "Коламбус" в матче НХЛ

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Клуб "Вегас Голден Найтс" одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Парадайсе завершилась со счетом 5:3 (1:2, 3:0, 1:1) в пользу "Вегаса". В составе победителей дублем отметился Райлли Смит (13-я и 26-я минуты), по шайбе забросили Джек Айкел (34), Марк Стоун (39) и Бретт Хауден (57). У "Коламбуса" отличились Бун Дженнер (9), Кент Джонсон (11) и российский нападающий Кирилл Марченко (55), которому ассистировал его соотечественник Иван Проворов.
09 января 2026 • начало в 06:00
Завершен
12:20 • Рейли Смит
25:19 • Рейли Смит
(Митчелл Марнер, Марк Стоун)
33:07 • Джек Айкел
(Иван Барбашев, Марк Стоун)
38:44 • Марк Стоун
56:14 • Бретт Хауден
08:24 • Бун Дженнер
10:41 • Кент Джонсон
54:28 • Кирилл Марченко
(Иван Проворов, Адам Фантилли)
Марченко забросил 16-ю шайбу в сезоне, всего он набрал 35 очков за 39 игр. Проворов набрал 17-е очко (5+12) за 42 матча.
"Вегас", набрав 50 очков, лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Коламбус" с 43 баллами располагается на последнем, восьмом месте в Столичном дивизионе. Команда проиграла три матча подряд.
В другом матче "Миннесота Уайлд" в гостях обыграла "Сиэтл Кракен" в овертайме со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 1:0). Российский нападающий победившей команды Кирилл Капризов отметился ассистентским дублем. Клуб "Колорадо Эвеланш" дома разгромил "Оттаву Сенаторз" - 8:2 (2:0, 6:1, 0:1). Хоккеисты "Нэшвилл Предаторз" в серии буллитов переиграли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0), а "Торонто Мэйпл Лифс" в гостях одержал победу над "Филадельфией Флайерз" в овертайме - 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).
