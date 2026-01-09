Рейтинг@Mail.ru
Клуб Капризова хочет выменять у "Питтсбурга" Малкина, пишут СМИ
Хоккей
Хоккей
 
22:07 09.01.2026
Клуб Капризова хочет выменять у "Питтсбурга" Малкина, пишут СМИ
Клуб Капризова хочет выменять у "Питтсбурга" Малкина, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Клуб Капризова хочет выменять у "Питтсбурга" Малкина, пишут СМИ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" желает выменять у "Питтсбург Пингвинз" российского нападающего Евгения Малкина, сообщает Sportsnet. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
хоккей
спорт
евгений малкин
кирилл капризов
миннесота уайлд
питтсбург пингвинз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://ria.ru/20260109/khokkey-2066958830.html
Новости
спорт, евгений малкин, кирилл капризов, миннесота уайлд, питтсбург пингвинз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд, Питтсбург Пингвинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Клуб Капризова хочет выменять у "Питтсбурга" Малкина, пишут СМИ

Sportsnet: "Миннесота" хочет выменять у "Питтсбурга" хоккеиста Малкина

© Фото : nhl.com/penguinsХоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : nhl.com/penguins
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" желает выменять у "Питтсбург Пингвинз" российского нападающего Евгения Малкина, сообщает Sportsnet.
По информации источника, генеральный менеджер "Миннесоты" Билл Герин ждет выгодного момента для обмена с "Питтсбургом", а форвард команды Кирилл Капризов может помочь убедить Малкина перейти в клуб. В случае согласия последнего сделка может состояться до обменного дедлайна НХЛ, намеченного на 6 марта.
Контракт Малкина с "Питтсбургом" рассчитан до лета 2026 года. Россиянин имеет право запрета на обмен в последний год соглашения. Летом 2025 года генменеджер клуба Кайл Дубас сообщал, что обсуждение возможного продления контракта с нападающим состоится во время перерыва на Олимпиаду, которая пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Малкину 39 лет. В текущем сезоне на счету россиянина 30 очков (9 голов + 21 передача) в 27 матчах регулярного чемпионата. Он с 2006 года выступает за "Питтсбург", с которым трижды завоевал Кубок Стэнли. Форвард был выбран клубом под общим вторым номером на драфте 2004 года. Россиянин становился обладателем "Колдер Трофи" (2007), "Конн Смайт Трофи" (2009), "Арт Росс Трофи" (2009, 2012), "Харт Трофи" (2012) и "Тед Линдсей Эворд" (2012). Всего он провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1240 матчей и набрал 1376 очков (523+853). В России Малкин представлял магнитогорский "Металлург". В составе национальной команды он дважды стал чемпионом мира, два раза завоевал серебро мировых первенств и трижды - бронзу.
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Малкин вернулся! Русский гений поставил Америку на уши и насолил Овечкину
Вчера, 06:45
 
ХоккейСпортЕвгений МалкинКирилл КапризовМиннесота УайлдПиттсбург ПингвинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
