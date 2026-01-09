https://ria.ru/20260109/kislyak-2067011504.html
Экс-игрок ЦСКА объяснил, почему Кисляку не стоит уезжать в Европу
Экс-игрок ЦСКА объяснил, почему Кисляку не стоит уезжать в Европу - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Экс-игрок ЦСКА объяснил, почему Кисляку не стоит уезжать в Европу
Полузащитнику московского клуба ЦСКА Матвею Кисляку еще рановато уезжать в клуб из пяти ведущих чемпионатов Европы, поскольку футболист к этому еще не готов,...
футбол
матвей кисляк
владимир пономарев
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Полузащитнику московского клуба ЦСКА Матвею Кисляку еще рановато уезжать в клуб из пяти ведущих чемпионатов Европы, поскольку футболист к этому еще не готов, заявил РИА Новости экс-защитник армейской команды и сборной СССР Владимир Пономарев.
Кисляку
20 лет. В первой части чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ
) он во всех 18 матчах выходил на поле в стартовом составе, на его счету четыре забитых мяча.
«
"Конечно, Матвей Кисляк ни в коем случае еще не готов играть в пяти ведущих чемпионатах Европы. Когда ему будет 22-23 года, пусть едет, куда хочет. Ему еще многого не хватает, и он не сможет выступать в Европе. Потому что там такие волкодавы играют. Настоящие профессионалы, а у нас здесь что – футбол? У нас ведь черт-те что, а не футбол", - сказал Пономарев.
"Нет, Кисляку не стоит сейчас куда-то уезжать. Ему надо играть, ведь он только-только оперился и всего первый год выступает в основном составе. Его уже захвалили, говорят, что он заматерел и стал настоящим профессионалом. Но разве можно так говорить, он еще абсолютно не годится для выступления в Европе. Парень чуть-чуть что-то умеет делать, но голова-то еще у него не созрела. Он и сам еще не знает, что порой делает на поле", - добавил собеседник агентства.