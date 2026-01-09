Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" расторг и заключил новое соглашение с Радуловым - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:48 09.01.2026 (обновлено: 19:34 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/khokkey-2067019909.html
"Локомотив" расторг и заключил новое соглашение с Радуловым
"Локомотив" расторг и заключил новое соглашение с Радуловым - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
"Локомотив" расторг и заключил новое соглашение с Радуловым
Ярославский "Локомотив" расторг и заключил новый контракт с 39-летним нападающим Александром Радуловым, сообщается в Telegram-канале пресс-службы... РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T16:48:00+03:00
2026-01-09T19:34:00+03:00
спорт
россия
александр радулов
локомотив (ярославль)
континентальная хоккейная лига (кхл)
хоккей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040117397_0:0:2494:1403_1920x0_80_0_0_3dfe69431e8220109b8955741dd7bf09.jpg
https://ria.ru/20260108/khokkey-2066886560.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040117397_0:0:2228:1671_1920x0_80_0_0_b2f02a79aada134ab8cc7f5f81049966.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, александр радулов, локомотив (ярославль), континентальная хоккейная лига (кхл)
Спорт, Россия, Александр Радулов, Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Хоккей
"Локомотив" расторг и заключил новое соглашение с Радуловым

"Локомотив" продлил соглашение с Радуловым

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Радулов
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Александр Радулов . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" расторг и заключил новый контракт с 39-летним нападающим Александром Радуловым, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2026/27.
Радулов присоединился к "Локомотиву" в июне 2024 года и помог команде впервые в истории стать обладателем Кубка Гагарина. Сам Радулов был признан самым ценным игроком плей-офф. Летом он подписал новый однолетний контракт с "Локомотивом".
Ранее Радулов играл за уфимский "Салават Юлаев", с которым также завоевал Кубок Гагарина в 2011 году, московский ЦСКА и казанский "Ак Барс". В составе сборной России Радулов стал двукратным чемпионом мира, выступал на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов.
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Локомотив" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
8 января, 16:01
 
ХоккейСпортРоссияАлександр РадуловЛокомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Пегула
    36
    67
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Боржеш
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Костюк
    63
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    К. Майхшак
    666
    732
  • Теннис
    Завершен
    Ц. Шан
    А. Бублик
    16
    67
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Амур
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Лада
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Шанхайские Драконы
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Боруссия Д
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Реал Сосьедад
    1
    2
  • Хоккей
    10.01 04:00
    Чикаго
    Вашингтон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала