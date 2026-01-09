https://ria.ru/20260109/khokkey-2067019909.html
"Локомотив" расторг и заключил новое соглашение с Радуловым
"Локомотив" расторг и заключил новое соглашение с Радуловым - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
"Локомотив" расторг и заключил новое соглашение с Радуловым
Ярославский "Локомотив" расторг и заключил новый контракт с 39-летним нападающим Александром Радуловым, сообщается в Telegram-канале пресс-службы... РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T16:48:00+03:00
2026-01-09T16:48:00+03:00
2026-01-09T19:34:00+03:00
спорт
россия
александр радулов
локомотив (ярославль)
континентальная хоккейная лига (кхл)
хоккей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040117397_0:0:2494:1403_1920x0_80_0_0_3dfe69431e8220109b8955741dd7bf09.jpg
https://ria.ru/20260108/khokkey-2066886560.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040117397_0:0:2228:1671_1920x0_80_0_0_b2f02a79aada134ab8cc7f5f81049966.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, александр радулов, локомотив (ярославль), континентальная хоккейная лига (кхл)
Спорт, Россия, Александр Радулов, Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Хоккей
"Локомотив" расторг и заключил новое соглашение с Радуловым
"Локомотив" продлил соглашение с Радуловым