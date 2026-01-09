Малкин вернулся! Русский гений поставил Америку на уши и насолил Овечкину

"Питтсбург" обыграл "Нью-Джерси" в матче чемпионата НХЛ. Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин сыграл впервые после серьезной травмы и отметил свое возвращение классным голом.

"Болело каждый день"

Евгений Малкин построил богатую, яркую и триумфальную карьеру, но даже с учетом огромного количества выигранных трофеев и индивидуальных наград хоккейный путь российского супербомбардира нельзя назвать полноценным. По разным и необъяснимым причинам общественность не оценила в полной мере вклад Малкина в историю и его хоккейное наследие. Реализовать свой великий потенциал более чем на половину Евгению во многом помешали травмы: с ними уроженец Магнитогорска имел дело как в свои лучшие годы, так и на позднем этапе карьеры.



Нынешний сезон может стать для Малкина последним в Национальной хоккейной лиге — его текущий контракт с "Питтсбург Пингвинз" истекает этим летом. Сам Евгений не раз изъявлял желание остаться в "Питтсбурге" и отыграть еще год-два в сильнейшей лиге планеты, тогда как менеджеры клуба не торопятся с принятием решения о дальнейших отношениях с хоккеистом. Свое стремление задержаться еще на некоторое время в стане "Пингвинз" Малкин подтверждал феноменальной игрой и высокими результатами. В 26 матчах чемпионата со старта сезона Джино набрал 29 очков (8 голов и 21 передача) и провел всего лишь семь игр без результативных действий., а "Питтсбург" вместе с россиянином шел в группе лидеров Восточной конференции. Малкин в свои 39 лет был одним из главных лидеров команды и незаменимым игроком, но в дело снова вмешались проблемы со здоровьем.

После триллера в Тампе в матче против местных "Лайтнинг", в котором Малкин набрал 3 очка (2+1) и добыл для "пингвинов" яркую победу, Евгений неожиданно оказался в списке травмированных. Из-за повреждения верхней части тела россиянин выбыл из строя на целый месяц и пропустил 15 матчей. В отсутствие Джино "Питтсбург" рассыпался на глазах и потерпел за данный отрезок девять поражений, восемь из которых — подряд.

« "Это было похоже на безумие. После матча с "Тампой" я чувствовал себя отлично, не было никакой боли. Но на следующий день самочувствие ухудшилось. Проснувшись, я понял, что не могу двигать плечом. Очень странная травма. Не могу назвать ее серьезной, но я испытывал дискомфорт, и боль беспокоила каждый день. Казалось, что я иду на поправку, но вскоре проблемы вновь давали о себе знать, я не мог двигать рукой. Лишь в последние несколько дней мне стало гораздо лучше", — говорил Малкин.

"Готов играть хоть вратарем"

По ходу сезона Евгений Малкин "центрил" звено с Энтони Мантой и Джастином Бразо, который в связке с российским форвардом стал одним из открытий "Питтсбурга", но в отсутствие россиянина их центром стал Томми Новак. Однако после долгожданного возвращения Евгения в играющий состав тренерский штаб "пингвинов" не стал ничего не менять и оставил тройку Манта - Новак - Бразо в неприкосновенности.

Малкина же главный тренер "Пенс" Дэн Мьюз связал с молодежью — 18-летним Бенжамином Кинделем и россиянином Егором Чинаховым, который недавно был выменян у "Коламбус Блю Джекетс". Чинахов уже успел ранее дебютировать за свою новую команду и даже отметиться голом. Но когда Егор узнал, что будет играть вместе с Малкиным в одном звене, он признался, что для него это — большая честь, ведь Евгений Владимирович всегда был одним из его кумиров в детстве: "Я вырос, наблюдая за его игрой. Здорово иметь возможность сыграть вместе с ним".

© REUTERS Brian Bradshaw Sevald Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Егор Чинахов © REUTERS Brian Bradshaw Sevald Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Егор Чинахов

Примечательно и то, что Малкин в своем новом сочетании был определен на край атаки, а не в центр. Россиянин это решение тренера воспринял спокойно и отметил, что готов играть абсолютно на любой позиции. Главное — играть.

« "Я готов играть хоть в защите, хоть на позиции вратаря. Если тренер этого захочет, я готов. Мне все равно. Я просто хочу играть, понимаете? Хотя это будет непросто, ведь я люблю играть в центре нападения. Это моя позиция. Меня как-то ставили несколько раз на фланг, но я все равно возвращался в центр, ведь играл на этой позиции всю свою жизнь. Сейчас сложного изменить все, но я готов, если этого захочет тренер", — заявил Малкин накануне своего возвращения.

Триумфальный камбэк Малкина!

Евгений Малкин за месяц вынужденной паузы очень соскучился по хоккею. Это было видно не только по его заявлениям в последние несколько дней, но и по его игре по ходу первого матча Джино после возвращения. Спустя 15 матчей в лазарете российский форвард "Питтсбурга" вернулся на лед, и его соперником стал "Нью-Джерси Девилз" — команда, которая после яркого старта потерпела болезненное падение. "Дьяволы" с каждым матчем становятся все ближе к тому, чтобы попрощаться с надеждой сыграть в плей-офф. Перед игрой с "Пингвинз" они потерпели шесть поражений в восьми предыдущих матчах, в том числе став жертвами унизительного разгрома от "Нью-Йорк Айлендерс" (0:9).

Малкин был больше всех нацелен на чужие ворота. 39-летний россиянин с огромным желанием боролся за шайбу, много времени владел ею, постоянно угрожал чужим воротам и создавал опасные моменты один за другим. Вместе с большим желанием отличиться в первой же игре после возвращения у Евгения, что естественно, было и немало брака: в дебюте встречи он осуществил довольно много потерь. Впрочем, столь опытный игрок, как Джино, быстро адаптировался к темпу игры.

Под конец второго периода благодаря техничной игре Малкина "Питтсбург" получил право на игру в формате "5 на 3", и именно Евгений Владимирович реализовал это большинство. После передачи от Сидни Кросби (что символично) российский форвард мощно выстрелил из правого круга вбрасывания и "прошил" Джейка Аллена.

Для Малкина этот гол стал девятым в сезоне и 523-м — в карьере в чемпионатах НХЛ. Российский форвард благодаря этой шайбе занял чистое 39-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, сместив с этой позиции Пэта Вербика. Сидни Кросби же, ассистировав Малкину, оформил 1087-й голевой пас в карьере в чемпионатах НХЛ. Все — за "Питтсбург". Благодаря этому капитан "Пингвинз" превзошел Уэйна Гретцки по количеству результативных передач в "регулярках" лиги в составе одного клуба и вышел на чистое второе место в истории НХЛ.

© REUTERS Charles LeClaire Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин © REUTERS Charles LeClaire Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин

Гол Малкина стал для "Питтсбурга" уже третьим в матче против "Девилз": до российского форварда авторами заброшенных шайб стали Эрик Карлссон и Коннор Дьюар. В третьем периоде "Нью-Джерси" предприняли попытку возобновить интригу в игре и усилиями Люка Хьюза реализовали большинство (полученное, к слову, после удаления Малкина), но Блейк Лизотт за несколько минут до финальной сирены оборвал надежды гостей и установил окончательный счет на табло.

4:1 — "Питтсбург" продлил победную серию до шести матчей и укрепил свое положение в восьмерке лучших команд Восточной конференции. Интересно, что после победы "Пингвинз" и успеха "Баффало Сейбрз" в параллельной встрече с "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:2) топ-8 Востока покинул "Вашингтон Кэпиталз". Команда Александра Овечкина накануне без шансов уступила "Даллас Старз" (1:4), несмотря на гол русского снайпера. Что касается Евгения Малкина, то именно он был признан первой звездой матча против "Девилз". Публика была в восторге и встретился легенду клуба громкими овациями: