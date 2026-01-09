https://ria.ru/20260109/khokkey-2066954627.html
Гол Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Нью-Джерси"
Гол Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Нью-Джерси" - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Гол Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Нью-Джерси"
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T05:49:00+03:00
2026-01-09T05:49:00+03:00
2026-01-09T05:49:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
нью-джерси девилз
егор чинахов
евгений малкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850457002_0:0:1284:722_1920x0_80_0_0_58deabd09bf563ed690e396ea30df8e4.jpg
https://ria.ru/20260109/khokkey-2066950436.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850457002_218:0:1181:722_1920x0_80_0_0_1a6e6f5f57720d035a1fdfedd1725655.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, нью-джерси девилз, егор чинахов, евгений малкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Нью-Джерси Девилз, Егор Чинахов, Евгений Малкин
Гол Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Нью-Джерси"
Гол Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Нью-Джерси" в матче чемпионата НХЛ
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). В составе "Пингвинз" шайбы забросили Эрик Карлссон (7-я минута), Коннор Дьюар (26), российский нападающий Евгений Малкин (40) и Блейк Лизотт (54). У "Нью-Джерси" автором гола стал Люк Хьюз (43).
Признанный первой звездой встречи Малкин провел первый матч после возвращения в состав "Питтсбурга". Предыдущие 15 игр подряд 39-летний россиянин пропустил из-за травмы. Благодаря голу в матче с "Нью-Джерси" форвард "Пингвинз" достиг отметки в 523 заброшенные шайбы в карьере в чемпионатах НХЛ и занял чистое 39-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Всего в 27 матчах сезона-2025/26 Малкин набрал 30 очков (9 голов и 21 передача).
Российский нападающий "Питтсбурга" Егор Чинахов нанес один бросок в створ ворот. Форвард "Нью-Джерси" Арсений Грицюк трижды бросил в створ и очков не набрал.
"Пингвинз" одержали шестую победу подряд. "Девилз" проиграли в третьем матче чемпионата НХЛ кряду.