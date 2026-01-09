Гол Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Нью-Джерси"

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). В составе "Пингвинз" шайбы забросили Эрик Карлссон (7-я минута), Коннор Дьюар (26), российский нападающий Евгений Малкин (40) и Блейк Лизотт (54). У "Нью-Джерси" автором гола стал Люк Хьюз (43).

Признанный первой звездой встречи Малкин провел первый матч после возвращения в состав "Питтсбурга". Предыдущие 15 игр подряд 39-летний россиянин пропустил из-за травмы. Благодаря голу в матче с "Нью-Джерси" форвард "Пингвинз" достиг отметки в 523 заброшенные шайбы в карьере в чемпионатах НХЛ и занял чистое 39-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Всего в 27 матчах сезона-2025/26 Малкин набрал 30 очков (9 голов и 21 передача).