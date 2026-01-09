Малкин забил в первом матче после травмы

Малкин отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси Девилз". Для 39-летнего россиянина игра с "дьяволами" стала первой после травмы, из-за которой он пропустил 15 последних матчей первенства.

Благодаря голу во встрече с "Нью-Джерси" Малкин достиг отметки в 523 шайбы в карьере в чемпионатах НХЛ и занял чистое 39-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, опередив Пэта Вербика (522 гола). Рекорд по голам в чемпионатах НХЛ принадлежит российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину (915 голов).