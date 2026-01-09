https://ria.ru/20260109/khokkey-2066950436.html
Малкин забил в первом матче после травмы
Малкин забил в первом матче после травмы
Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин занял чистое 39-е место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 09.01.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
евгений малкин
национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, евгений малкин
Малкин забил в первом матче после травмы
Малкин занял чистое 39-е место среди лучших снайперов в истории чемпионатов НХЛ