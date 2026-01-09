https://ria.ru/20260109/juta-2066969686.html
"Юта" обыграла "Даллас" в матче НБА
"Юта" обыграла "Даллас" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
"Юта" обыграла "Даллас" в матче НБА
"Юта Джаз" одержала победу над клубом "Даллас Маверикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T09:54:00+03:00
2026-01-09T09:54:00+03:00
2026-01-09T09:54:00+03:00
баскетбол
спорт
солт-лейк-сити
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78080/64/780806443_0:157:4943:2937_1920x0_80_0_0_091f762d95a6ccac6bc847fd821dcce5.jpg
https://ria.ru/20251111/dallas-2054316288.html
солт-лейк-сити
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78080/64/780806443_410:0:4534:3093_1920x0_80_0_0_6ebff42692339469a21e34f005389966.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, солт-лейк-сити
Баскетбол, Спорт, Солт-Лейк-Сити
"Юта" обыграла "Даллас" в матче НБА
"Юта" обыграла "Даллас" в матче НБА, Маркканен набрал 33 очка
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. "Юта Джаз" одержала победу над клубом "Даллас Маверикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Солт-Лейк-Сити
завершилась со счетом 116:114 (34:29, 24:26, 30:34, 28:25) в пользу "Юты". Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Юты" Лаури Маркканен
, который набрал 33 очка, его одноклубник Кевин Лав
отметился дабл-даблом (10 очков + 10 подборов). У "Далласа" по дабл-даблу оформили Купер Флэгг
(26 очков + 10 подборов) и Энтони Дэвис
(21 очко + 11 подборов).
09 января 2026 • начало в 05:00
Завершен
"Юта" (13 побед, 24 поражения) располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, где "Даллас" (14 побед, 24 поражения) занимает 11-е место.
В других матчах "Индиана Пэйсерс" в гостях обыграла "Шарлотт Хорнетс" со счетом 114:112 (33:30, 27:28, 30:29, 24:25), "Миннесота Тимбервулвз" дома одержала победу над клубом "Кливленд Кавальерс" - 131:122 (32:31, 31:36, 43:22, 25:33). Матч "Чикаго Буллз" - "Майами Хит" был перенесен из-за повышенной влажности на площадке, делающей ее непригодной для игры.