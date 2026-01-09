"Юта" обыграла "Даллас" в матче НБА

"Юта" (13 побед, 24 поражения) располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, где "Даллас" (14 побед, 24 поражения) занимает 11-е место.

В других матчах "Индиана Пэйсерс" в гостях обыграла "Шарлотт Хорнетс" со счетом 114:112 (33:30, 27:28, 30:29, 24:25), "Миннесота Тимбервулвз" дома одержала победу над клубом "Кливленд Кавальерс" - 131:122 (32:31, 31:36, 43:22, 25:33). Матч "Чикаго Буллз" - "Майами Хит" был перенесен из-за повышенной влажности на площадке, делающей ее непригодной для игры.