"Юта" обыграла "Даллас" в матче НБА
Баскетбол
Баскетбол
 
09:54 09.01.2026
"Юта" обыграла "Даллас" в матче НБА
"Юта" обыграла "Даллас" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
"Юта" обыграла "Даллас" в матче НБА
"Юта Джаз" одержала победу над клубом "Даллас Маверикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 09.01.2026
баскетбол
спорт
солт-лейк-сити
солт-лейк-сити
спорт, солт-лейк-сити
Баскетбол, Спорт, Солт-Лейк-Сити
"Юта" обыграла "Даллас" в матче НБА

"Юта" обыграла "Даллас" в матче НБА, Маркканен набрал 33 очка

© AP Photo / Charlie NeibergallБаскетбольный мяч НБА
Баскетбольный мяч НБА
© AP Photo / Charlie Neibergall
Баскетбольный мяч НБА. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. "Юта Джаз" одержала победу над клубом "Даллас Маверикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 116:114 (34:29, 24:26, 30:34, 28:25) в пользу "Юты". Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Юты" Лаури Маркканен, который набрал 33 очка, его одноклубник Кевин Лав отметился дабл-даблом (10 очков + 10 подборов). У "Далласа" по дабл-даблу оформили Купер Флэгг (26 очков + 10 подборов) и Энтони Дэвис (21 очко + 11 подборов).
НБА
09 января 2026 • начало в 05:00
Завершен
Юта
116 : 114
Даллас
"Юта" (13 побед, 24 поражения) располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, где "Даллас" (14 побед, 24 поражения) занимает 11-е место.
В других матчах "Индиана Пэйсерс" в гостях обыграла "Шарлотт Хорнетс" со счетом 114:112 (33:30, 27:28, 30:29, 24:25), "Миннесота Тимбервулвз" дома одержала победу над клубом "Кливленд Кавальерс" - 131:122 (32:31, 31:36, 43:22, 25:33). Матч "Чикаго Буллз" - "Майами Хит" был перенесен из-за повышенной влажности на площадке, делающей ее непригодной для игры.
Баскетболисты Даллас Маверикс - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Даллас" уволил генменеджера, обменявшего Дончича
11 ноября 2025, 19:18
 
Матч-центр
 
