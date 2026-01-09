Рейтинг@Mail.ru
Экс-футболист сборной Аргентины и его дети едва не утонули во время отдыха
Футбол
 
23:48 09.01.2026
Экс-футболист сборной Аргентины и его дети едва не утонули во время отдыха
2026
мартин демичелис
Футбол, Мартин Демичелис
Экс-футболист сборной Аргентины и его дети едва не утонули во время отдыха

The Sun: серферы спасли тонущего экс-футболиста Демичелиса и его детей

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Бывший футболист сборной Аргентины Мартин Демичелис, трое его детей и племянница были спасены серферами после того, как их унесло течением во время купания в Атлантическом океане, сообщает The Sun.
По информации источника, инцидент произошел 31 декабря на уругвайском курорте Пунта-дель-Эсте. Сильное течение унесло Демичелиса, троих его детей и племянницу далеко от берега, где отсутствовала постоянная спасательная служба. Мужчины, которые спасли семью, работали спасателями, но в момент происшествия катались на серфе во время перерыва.
Демичелису 45 лет. В период карьеры защитник выступал за аргентинский "Ривер Плейт", немецкую "Баварию", испанские клубы "Малага", "Атлетико" и "Эспаньол", а также английский "Манчестер Сити". В Европе он четыре раза становился чемпионом Германии, столько же раз выигрывал Кубок страны и один раз - Суперкубок. В Испании вместе с мадридским клубом он стал чемпионом, а в Англии завоевал титул победителя Премьер-лиги и дважды - Кубок английской лиги. Также на его счету 51 матч и два гола за сборную Аргентины.
Болельщики Фенербахче - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Стамбульское дерби перенесли из-за урагана
Вчера, 22:31
 
ФутболМартин Демичелис
 
