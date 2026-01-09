Рейтинг@Mail.ru
Чемпион мира Дзамбротта перенес тяжелую операцию на ноге
Футбол
Футбол
 
21:09 09.01.2026
Чемпион мира Дзамбротта перенес тяжелую операцию на ноге
Чемпион мира Дзамбротта перенес тяжелую операцию на ноге - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Чемпион мира Дзамбротта перенес тяжелую операцию на ноге
Победитель чемпионата мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Джанлука Дзамбротта перенес тяжелую операцию на ноге с использованием стволовых клеток. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
спорт, италия, испания, болонья, джанлука дзамбротта, комо, бари, ювентус, чемпионат европы по футболу (до 17 лет)
Футбол, Спорт, Италия, Испания, Болонья, Джанлука Дзамбротта, Комо, Бари, Ювентус, Чемпионат Европы по футболу (до 17 лет)
Чемпион мира Дзамбротта перенес тяжелую операцию на ноге

Дзамбротта перенес тяжелую операцию на ноге с использованием стволовых клеток

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДжанлука Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Джанлука Дзамбротта. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Победитель чемпионата мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Джанлука Дзамбротта перенес тяжелую операцию на ноге с использованием стволовых клеток.
Дзамбротта завершил профессиональную карьеру в 2013 году. На текущий момент он работает в Итальянской федерации футбола (FIGC) и занимается развитием молодежного футбола.
"Я был прооперирован 19 ноября в больнице в Болонье. Мне сделали двухуровневую вальгусную остеотомию большеберцовой и бедренной костей с инфильтрацией стволовыми клетками из концентрата костного мозга. По сути, левая нога, которая была более изогнута, была выпрямлена. Я уже хожу. Операция была тяжелой, но, к счастью, все прошло хорошо. После лета, наверное, придется оперировать другую ногу. Но все идет по плану. Я очень доволен", - приводит слова Дзамбротты La Gazzetta dello Sport.
Дзамбротте 48 лет. В период игровой карьеры защитник выступал за "Комо", "Бари", "Ювентус", "Милан", "Барселону" и швейцарский "Кьяссо". Он становился трехкратным чемпионом Италии и трехкратным обладателем Суперкубка страны, а также один раз выигрывал аналогичный трофей в Испании. Вместе со сборной Италии Дзамбротта выиграл чемпионат мира в Германии, а также стал серебряным призером чемпионата Европы 2000 года, прошедшего в Бельгии и Нидерландах.
Даниэле де Росси - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Дженоа" объявил о назначении чемпиона мира на пост главного тренера
6 ноября 2025, 16:13
 
ФутболСпортИталияИспанияБолоньяДжанлука ДзамброттаКомоБариЮвентусЧемпионат Европы по футболу (до 17 лет)
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
