Чемпион мира Дзамбротта перенес тяжелую операцию на ноге

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Победитель чемпионата мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Джанлука Дзамбротта перенес тяжелую операцию на ноге с использованием стволовых клеток.
Дзамбротта завершил профессиональную карьеру в 2013 году. На текущий момент он работает в Итальянской федерации футбола (FIGC) и занимается развитием молодежного футбола.
"Я был прооперирован 19 ноября в больнице в Болонье. Мне сделали двухуровневую вальгусную остеотомию большеберцовой и бедренной костей с инфильтрацией стволовыми клетками из концентрата костного мозга. По сути, левая нога, которая была более изогнута, была выпрямлена. Я уже хожу. Операция была тяжелой, но, к счастью, все прошло хорошо. После лета, наверное, придется оперировать другую ногу. Но все идет по плану. Я очень доволен", - приводит слова Дзамбротты La Gazzetta dello Sport.
Дзамбротте 48 лет. В период игровой карьеры защитник выступал за "Комо", "Бари", "Ювентус", "Милан", "Барселону" и швейцарский "Кьяссо". Он становился трехкратным чемпионом Италии и трехкратным обладателем Суперкубка страны, а также один раз выигрывал аналогичный трофей в Испании. Вместе со сборной Италии Дзамбротта выиграл чемпионат мира в Германии, а также стал серебряным призером чемпионата Европы 2000 года, прошедшего в Бельгии и Нидерландах.
