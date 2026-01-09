Рейтинг@Mail.ru
Кондратюк назвал лучших спортсменов года
Фигурное катание
 
17:04 09.01.2026
Кондратюк назвал лучших спортсменов года
Кондратюк назвал лучших спортсменов года
Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в командном турнире фигуристов Марк Кондратюк в разговоре с РИА Новости назвал американского фигуриста с русскими... РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T17:04:00+03:00
2026-01-09T17:04:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063701702_0:0:2710:2033_1920x0_80_0_0_a55e7ac3b6bc8d5225103ee997dabfc2.jpg
1920
1920
true
Кондратюк назвал лучших спортсменов года

Кондратюк назвал Овечкина, Дюплантиса и Малинина лучшими спортсменами 2025 года

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в командном турнире фигуристов Марк Кондратюк в разговоре с РИА Новости назвал американского фигуриста с русскими корнями Илью Малинина, а также российского хоккеиста Александра Овечкина и шведского прыгуна с шестом Армана Дюплантиса лучшими спортсменами 2025 года.
"Если не брать фигурное катание, то выделил бы нескольких. Для меня это Александр Овечкин и Арман Дюплантис. В фигурном катании, конечно, Илья Малинин", - ответил Кондратюк на вопрос о том, кого бы из спортсменов мог назвать лучшим в 2025 году.
Малинину 21 год, он является двукратным чемпионом мира. Родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.
Дюплантису 26 лет. Он двукратный олимпийский чемпион (2021 и 2024). В 2025 году швед стал трехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира в помещении, а также установил мировые рекорды на открытом воздухе (6,30 м) и в помещении (6,27 м).
Овечкин в прошлом сезоне стал рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по общему числу голов, забитых в регулярных чемпионатах.
