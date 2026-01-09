Кондратюк назвал лучших спортсменов года

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в командном турнире фигуристов Марк Кондратюк в разговоре с РИА Новости назвал американского фигуриста с русскими корнями Илью Малинина, а также российского хоккеиста Александра Овечкина и шведского прыгуна с шестом Армана Дюплантиса лучшими спортсменами 2025 года.

Дюплантису 26 лет. Он двукратный олимпийский чемпион (2021 и 2024). В 2025 году швед стал трехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира в помещении, а также установил мировые рекорды на открытом воздухе (6,30 м) и в помещении (6,27 м).