Кротов и Жильцов стали 21-ми на шестом этапе "Дакара"

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россиянин Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, заняли 21-е место среди внедорожников на шестом этапе ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.