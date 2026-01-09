Кротов и Жильцов стали 21-ми на шестом этапе "Дакара"

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россиянин Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, заняли 21-е место среди внедорожников на шестом этапе ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
Протяженность спецучастка составила 331 километр. Кротов и Жильцов на внедорожнике Ford преодолели дистанцию за 3 часа 56 минут 88 секунд, уступив 18 минут 10 секунд победителю этапа - катарцу Насеру Аль-Аттие (Dacia, 3:38.28), а также получив штраф 2 минуты 10 секунд. Вторым финишировал француз Себастьен Лёб (Dacia, отставание - 02.58), третьим - американец Сет Кинтеро (Toyota, + 03.19).
В общем зачете внедорожников лидирует Аль-Аттия (24:18.29), далее идут Хенк Латеган (Toyota, +06.10) из ЮАР и испанец Нани Рома (Ford, +09.13). Кротов и Жильцов поднялись на 38-е место (+6:42.43).
В зачете мотоциклистов победу одержал американец Рики Брабек (Honda, 03:41.33), далее расположились испанец Тоша Шарейна (Honda, +01.14) и австралиец Даниэл Сандерс (KTM, +01.17), который возглавляет зачет в своем классе. Среди мотовездеходов в классе SSV первым финишировал француз Ксавье де Султре (Polaris, 03:59.53), вторым стал американец Кайл Чейни (Can-Am, +02.07), третьим - чилиец Чалеко Лопес (Can-Am, +02.34). Лидирует в зачете по-прежнему американец Брук Хэгер (Polaris; 26:56.33).
В классе Challenger победу одержал чилиец Игнасио Касале (Taurus, 03:58.57), второй стала представительница Саудовской Аравии Дания Акиль (Taurus, +00.38), третьим - аргентинец Кевин Бенавидес (Taurus, +01.40). Выступающие под нейтральным флагом россияне Сергей Ременник и Алексей Игнатов финишировали 15-ми (Taurus, +37.31) и идут 24-ми в общем зачете, отставая на 9 часов 15 минут 34 секунды от лидирующего испанца Пау Наварро (Taurus, 26:46.17). В зачете грузовиков победителем этапа стал чех Алеш Лопрайс (Iveco, 04:10.50). Первую тройку дополнили литовец Вайдотас Зала (Iveco, +01.58) и нидерландец Митчел ван ден Бринк (MM Technology, +02.46), лидирующий в общем зачете (28:04.08).
Седьмой этап со спецучастком протяженностью 462 км состоится в воскресенье, 11 января.