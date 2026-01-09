Рейтинг@Mail.ru
"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью в АПЛ - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Футбол
 
01:00 09.01.2026
"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью в АПЛ
"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью в АПЛ
"Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
футбол
спорт
английская премьер-лига (апл)
арсенал (лондон)
ливерпуль
спорт, английская премьер-лига (апл), арсенал (лондон), ливерпуль
Футбол, Спорт, Английская премьер-лига (АПЛ), Арсенал (Лондон), Ливерпуль
"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью в АПЛ

"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью в чемпионате Англии по футболу

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. "Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
Английская премьер-лига (АПЛ)
08 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Арсенал
0 : 0
Ливерпуль
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 0:0.
В первом круге "Ливерпуль" победил на своем поле со счетом 1:0.
"Канониры" прервали победную серию из пяти матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ) и с 49 очками возглавляют турнирную таблицу. "Ливерпуль" (35 очков), который третий раз подряд сыграл вничью, идет четвертым.
ФутболСпортАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Арсенал (Лондон)Ливерпуль
 
