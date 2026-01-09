https://ria.ru/20260109/arsenal-2066940805.html
"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью в АПЛ
"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью в АПЛ - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью в АПЛ
"Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T01:00:00+03:00
2026-01-09T01:00:00+03:00
2026-01-09T01:00:00+03:00
футбол
спорт
английская премьер-лига (апл)
арсенал (лондон)
ливерпуль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887875730_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_78f9c336498a96da3d4127b39b16211c.jpg
https://ria.ru/20260109/milan-2066940317.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887875730_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_ab571ae515d82381e2cad1263f8cf8cc.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, английская премьер-лига (апл), арсенал (лондон), ливерпуль
Футбол, Спорт, Английская премьер-лига (АПЛ), Арсенал (Лондон), Ливерпуль
"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью в АПЛ
"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью в чемпионате Англии по футболу