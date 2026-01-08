Бублик одержал первую победу в сезоне

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Представляющий Казахстан теннисист Бублик обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа во втором круге турнира категории ATP 250 в Гонконге, призовой фонд которого составляет почти 800 тысяч долларов.

Встреча завершилась победой Бублика (второй номер посева) над со счетом 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут.