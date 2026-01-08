Рейтинг@Mail.ru
Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
10:40 08.01.2026
Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Россиянка Людмила Самсонова обыграла белоруску Александру Соснович и вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене,... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
спорт, брисбен, людмила самсонова, александра соснович, джессика пегула, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Брисбен, Людмила Самсонова, Александра Соснович, Джессика Пегула, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

Самсонова обыграла Соснович и вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Брисбене

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Россиянка Людмила Самсонова обыграла белоруску Александру Соснович и вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 17-й ракетки мира Самсоновой. Соснович занимает 113-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Длительность встречи составила 1 час 47 минут.
В четвертьфинале Самсонова сыграет с победительницей встречи между американкой Джессикой Пегулой и украинкой Даяной Ястремской.
08 января 2026 • начало в 08:35
Завершен
Александра Соснович
0 : 24:64:6
Людмила Самсонова
