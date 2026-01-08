https://ria.ru/20260108/tennis-2066852167.html
Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Россиянка Людмила Самсонова обыграла белоруску Александру Соснович и вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене,... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
2026-01-08T10:40:00+03:00
2026-01-08T10:40:00+03:00
2026-01-08T10:40:00+03:00
теннис
спорт
брисбен
людмила самсонова
александра соснович
джессика пегула
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901034434_0:74:2048:1226_1920x0_80_0_0_5867bf8efa595a80c2223dcf54a3b964.jpg
брисбен
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901034434_218:0:2039:1366_1920x0_80_0_0_e5f3a8e83a04885196e9d0efd17dc712.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, брисбен, людмила самсонова, александра соснович, джессика пегула, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Брисбен, Людмила Самсонова, Александра Соснович, Джессика Пегула, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Самсонова обыграла Соснович и вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Брисбене