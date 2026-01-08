https://ria.ru/20260108/tennis-2066843595.html
Александрова не смогла пройти в четвертьфинал турнира в Брисбене
Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила чешке Каролине Муховой в третьем круге турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд...
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила чешке Каролине Муховой в третьем круге турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу Муховой, которая занимает 20-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Александрова является десятой ракеткой мира. Спортсменки провели на корте 1 час 49 минут.
В четвертьфинале Мухова сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
