Сын Овечкина сыграл в хоккей на арене "Вашингтона" в перерыве матча
Хоккей
 
12:57 08.01.2026
Сын Овечкина сыграл в хоккей на арене "Вашингтона" в перерыве матча
Сын Овечкина сыграл в хоккей на арене "Вашингтона" в перерыве матча - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Сын Овечкина сыграл в хоккей на арене "Вашингтона" в перерыве матча
Сын российского нападающего Александра Овечкина вышел на лед в перерыве матча клуба "Вашингтон Кэпиталз" против "Даллас Старз", сообщается на сайте Национальной РИА Новости Спорт, 08.01.2026
хоккей
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
вокруг спорта
Хоккей, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вокруг спорта
Семилетний сын Овечкина сыграл в хоккей на арене "Вашингтона" в перерыве матча

© Фото : twitter.com/nhlpaХоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и его сын Сергей
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин и его сын Сергей - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : twitter.com/nhlpa
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сын российского нападающего Александра Овечкина вышел на лед в перерыве матча клуба "Вашингтон Кэпиталз" против "Даллас Старз", сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в столице США в четверг, завершилась победой "Далласа" со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Овечкин отметился голом на 58-й минуте.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
08 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
1 : 4
Даллас
57:41 • Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Якоб Чичрун)
03:06 • Радек Факса
(Эса Линделл)
22:37 • Сэм Стил
(Томас Харли, Мэтт Дюшен)
53:31 • Уайтт Джонстон
(Сэм Стил)
59:41 • Роопе Хинц
Календарь Турнирная таблица История встреч
Аккаунт НХЛ в соцсети X выложил фотографии наблюдающего за сыном хоккеиста с подписью: "Александр Овечкин ни за что не собирался пропускать хоккейную игру своего сына во время перерыва".
© Фото : соцсети Национальной хоккейной лигиСын Александра Овечкина
Сын Александра Овечкина - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : соцсети Национальной хоккейной лиги
Сын Александра Овечкина
© Фото : соцсети Национальной хоккейной лигиАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : соцсети Национальной хоккейной лиги
Александр Овечкин
"Первая игра для Овечкина-младшего на стадионе "Кэпиталз" с лучшей поддержкой", - написала супруга хоккеиста Анастасия в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Далласом" стала для него 915-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Канадский хоккеист Гленн Холл - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Умер обладатель Кубка Стэнли Гленн Холл
Вчера, 10:08
 
Матч-центр
 
