Сын Овечкина сыграл в хоккей на арене "Вашингтона" в перерыве матча

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сын российского нападающего Александра Овечкина вышел на лед в перерыве матча клуба "Вашингтон Кэпиталз" против "Даллас Старз", сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Первая игра для Овечкина-младшего на стадионе "Кэпиталз" с лучшей поддержкой", - написала супруга хоккеиста Анастасия в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).