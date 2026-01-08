Сын Овечкина сыграл в хоккей на арене "Вашингтона" в перерыве матча

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сын российского нападающего Александра Овечкина вышел на лед в перерыве матча клуба "Вашингтон Кэпиталз" против "Даллас Старз", сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в столице США в четверг, завершилась победой "Далласа" со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Овечкин отметился голом на 58-й минуте.
08 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
57:41 • Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Якоб Чичрун)
03:06 • Радек Факса
22:37 • Сэм Стил
53:31 • Уайтт Джонстон
(Сэм Стил)
59:41 • Роопе Хинц
Аккаунт НХЛ в соцсети X выложил фотографии наблюдающего за сыном хоккеиста с подписью: "Александр Овечкин ни за что не собирался пропускать хоккейную игру своего сына во время перерыва".
© Фото : соцсети Национальной хоккейной лигиСын Александра Овечкина
© Фото : соцсети Национальной хоккейной лиги
Сын Александра Овечкина
© Фото : соцсети Национальной хоккейной лигиАлександр Овечкин
© Фото : соцсети Национальной хоккейной лиги
Александр Овечкин
"Первая игра для Овечкина-младшего на стадионе "Кэпиталз" с лучшей поддержкой", - написала супруга хоккеиста Анастасия в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Далласом" стала для него 915-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
