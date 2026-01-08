Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" подписал контракт с американским разыгрывающим Муном
Баскетбол
 
12:21 08.01.2026
"Зенит" подписал контракт с американским разыгрывающим Муном
"Зенит" подписал контракт с американским разыгрывающим Муном - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
"Зенит" подписал контракт с американским разыгрывающим Муном
Петербургский "Зенит" подписал контракт с американским разыгрывающим Ксавьером Муном, сообщается на сайте баскетбольного клуба. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
зенит (санкт-петербург), единая лига втб
Баскетбол, Зенит (Санкт-Петербург), Единая Лига ВТБ
"Зенит" подписал контракт с американским разыгрывающим Муном

Ксавьер Мун вернулся в баскетбольный клуб "Зенит"

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Петербургский "Зенит" подписал контракт с американским разыгрывающим Ксавьером Муном, сообщается на сайте баскетбольного клуба.
Соглашение с 31-летним американским защитником рассчитано до конца сезона-2026/27.
Ранее Мун выступал в составе "Зенита" в сезоне-2024/25. Защитник провел 24 матча, в среднем набирая 13,5 очка, 5 передач, 4 подбора, 1,2 перехвата и 0,5 блок-шота. В составе петербуржцев Мун стал серебряным призером Единой лиги ВТБ и чемпионата России, а также обладателем Кубка Кондрашина и Белова.
Мун провел 28 матчей за три сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за "Клипперс", набирая в среднем 3,5 очка за игру. Также Мун отыграл два матча в отборе на чемпионат мира 2023 года за сборную США.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Орландо" обыграл "Бруклин" в матче НБА, Демин набрал 18 очков
БаскетболЗенит (Санкт-Петербург)Единая Лига ВТБ
 
