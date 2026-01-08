Экс-судье АПЛ дали условный срок за съемку непристойного видео с ребенком

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Бывший судья чемпионата Англии по футболу Дэвид Кут приговорен к девяти месяцам тюремного заключения условно с отсрочкой на два года за создание непристойного видео с несовершеннолетним, сообщает Би-би-си со ссылкой на Ноттингемский королевский суд.

Кроме того, ему были назначены ограничения на действия, теоретически способные привести к сексуальному насилию, сроком на 10 лет. Куту предъявили обвинения в октябре 2025 года. В феврале того же года полиция обнаружила на его ноутбуке видеоролик непристойного содержания с участием 15-летнего ребенка, записанный 2 января 2020 года. На судебном слушании в октябре 2025-го он признал свою вину и был освобожден под залог.