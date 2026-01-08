Рейтинг@Mail.ru
Экс-судье АПЛ дали условный срок за съемку непристойного видео с ребенком
Футбол
 
16:22 08.01.2026
Экс-судье АПЛ дали условный срок за съемку непристойного видео с ребенком
Бывший судья чемпионата Англии по футболу Дэвид Кут приговорен к девяти месяцам тюремного заключения условно с отсрочкой на два года за создание непристойного...
Экс-судье АПЛ дали условный срок за съемку непристойного видео с ребенком

Экс-судье АПЛ Куту дали условный срок за съемку непристойного видео с ребенком

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Бывший судья чемпионата Англии по футболу Дэвид Кут приговорен к девяти месяцам тюремного заключения условно с отсрочкой на два года за создание непристойного видео с несовершеннолетним, сообщает Би-би-си со ссылкой на Ноттингемский королевский суд.
Кроме того, ему были назначены ограничения на действия, теоретически способные привести к сексуальному насилию, сроком на 10 лет. Куту предъявили обвинения в октябре 2025 года. В феврале того же года полиция обнаружила на его ноутбуке видеоролик непристойного содержания с участием 15-летнего ребенка, записанный 2 января 2020 года. На судебном слушании в октябре 2025-го он признал свою вину и был освобожден под залог.
В ноябре 2024 года Английская ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL) дисквалифицировала Кута, обслуживающего матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), за оскорбительные высказывания в адрес "Ливерпуля" и бывшего тренера команды Юргена Клоппа, которого арбитр на видеозаписи называл "немецким ублюдком". Позже Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил признавшего свою вину судью до 30 июня 2026 года за нарушение статьи о правилах достойного поведения и обвинил в подрыве репутации футбола и УЕФА.
Двукратному обладателю "Золотого мяча" Кигану диагностировали рак
7 января, 21:31
