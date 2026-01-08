Россиянин Кротов стал 17-м на пятом этапе ралли-марафона "Дакар"

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Россиянин Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, заняли 17-е место на пятом этапе ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.

Протяженность спецучастка составила 371 километр. Получившие 10 минут штрафа Кротов и Жильцов на внедорожнике Ford преодолели дистанцию за 4 часа 9 минут 58 секунд, уступив 15 минут 12 секунд победителю этапа - американцу Митчу Гатри (Ford), который показал результат 3 часа 54 минуты 46 секунд. Вторым финишировал испанец Нани Рома (Ford; отставание - 1.06, штраф - 1.10), третьим - чех Мартин Прокоп (Ford; +2.14). В общем зачете внедорожников лидирует Хенк Латеган (20:36.44) из ЮАР, на второй строчке располагается катарец Насер Аль-Аттия (+3.17), на третьей - швед Маттиас Экстрем (Ford; +5.38). Кротов и Жильцов поднялись на 46-е место (+6:27.50).

В классе Challenger лучшим стал чилиец Лукас Дель Рио (Taurus; 4:18.09), следом финишировали испанец Пау Наварро (Taurus; +0.24) и Дания Акиль (Taurus; +0.28) из Саудовской Аравии. Выступающие под нейтральным флагом россияне Сергей Ременник и Алексей Игнатов (Taurus; +1:46.52) заняли 34-е место, они опустились на 28-е место в общем зачете и отстают на 8 часов 45 минут 46 секунд от лидирующего Наварро (Taurus; 22:39.37).

В зачете грузовиков победителем этапа стал лидер общего зачета чех Мартин Мацик (MM Technology; 4:30.26, штраф - 1.00). Второе место занял нидерландец Кай Хюзинк (Renault; +3.18), третьим - его соотечественник Митчел ван ден Бринк (MM Technology; +4.01).

В зачете мотоциклистов победу одержал аргентинец Лусиано Бенавидес (KTM; 4:05.16), далее расположились чилиец Игнасио Корнехо (Hero; +3.51) и австралиец Даниэл Сандерс (KTM; +5.50), который возглавил зачет в своем классе. Среди мотовездеходов в классе SSV первым финишировал американец Кайл Чейни (Can-Am; 4:17.22), второй результат показал чилиец Чалеко Лопес (Can-Am; +0.51), третий - лидер зачета американец Брук Хэгер (Polaris; +3.27).