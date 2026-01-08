Шипачев не смог набрать 1000-е очко в матче с "Северсталью"

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Минское "Динамо" проиграло череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Череповце завершилась со счетом 4:3 (1:0, 1:3, 2:0) в пользу хозяев. В составе "Северстали" шайбы забросили Александр Скоренов (17-я минута), Николай Чебыкин (31), Адам Лишка (43) и Давид Думбадзе (48). У "Динамо" отличились Вадим Мороз (31, 35) и Сергей Кузнецов (39).
08 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
16:48 • Александр Скоренов
(Николай Чебыкин, Данил Аймурзин)
10:53 • Николай Чебыкин
(Александр Скоренов, Thomas Gregoire)
02:45 • Адам Лишка
(Thomas Gregoire, Никита Камалов)
07:53 • Давид Думбадзе
(Yanni Kaldis, Данил Веряев)
Нападающий минчан Вадим Шипачев провел 1101-й матч в КХЛ и не отметился результативными действиями. На его счету по-прежнему 999 очков (314 голов + 685 передач) в лиге.
"Северсталь", набравшая 59 очков, расположилась на втором месте в таблице Западной конференции, где "Динамо" с 57 очками идет третьим.