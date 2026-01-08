Рейтинг@Mail.ru
Шипачев не смог набрать 1000-е очко в матче с "Северсталью"
Хоккей
Хоккей
 
19:31 08.01.2026 (обновлено: 19:42 08.01.2026)
Шипачев не смог набрать 1000-е очко в матче с "Северсталью"
Шипачев не смог набрать 1000-е очко в матче с "Северсталью"
Минское "Динамо" проиграло череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
2026
Хоккей, Северсталь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Динамо (Минск)
Шипачев не смог набрать 1000-е очко в матче с "Северсталью"

Череповецкая "Северсталь" обыграла минское "Динамо" в матче КХЛ

© Фото : Социальные сети "Динамо" (Минск)Хоккеист "Динамо" (Минск) Вадим Шипачев
Хоккеист Динамо (Минск) Вадим Шипачев - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : Социальные сети "Динамо" (Минск)
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Минское "Динамо" проиграло череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Череповце завершилась со счетом 4:3 (1:0, 1:3, 2:0) в пользу хозяев. В составе "Северстали" шайбы забросили Александр Скоренов (17-я минута), Николай Чебыкин (31), Адам Лишка (43) и Давид Думбадзе (48). У "Динамо" отличились Вадим Мороз (31, 35) и Сергей Кузнецов (39).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
08 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Северсталь
4 : 3
Динамо Минск
16:48 • Александр Скоренов
(Николай Чебыкин, Данил Аймурзин)
10:53 • Николай Чебыкин
(Александр Скоренов, Thomas Gregoire)
02:45 • Адам Лишка
(Thomas Gregoire, Никита Камалов)
07:53 • Давид Думбадзе
(Yanni Kaldis, Данил Веряев)
10:00 • Вадим Мороз
(Тай Смит, Василий Демченко)
14:59 • Вадим Мороз
(Илья Усов, Nikolai Salygo)
18:47 • Сергей Кузнецов
(Сам Анас, Тай Смит)
Нападающий минчан Вадим Шипачев провел 1101-й матч в КХЛ и не отметился результативными действиями. На его счету по-прежнему 999 очков (314 голов + 685 передач) в лиге.
"Северсталь", набравшая 59 очков, расположилась на втором месте в таблице Западной конференции, где "Динамо" с 57 очками идет третьим.
В следующем матче "Северсталь" примет нижегородское "Торпедо" 10 января. "Динамо" 12 января сыграет с владивостокским "Адмиралом" на своем льду.
В другом матче игрового дня казанский "Ак Барс" дома обыграл астанинский "Барыс" со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).
Игроки ХК Металлург - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Гол Вовченко принес "Металлургу" победу над "Авангардом" в матче КХЛ
