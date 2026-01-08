Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
Хоккей
 
16:01 08.01.2026
"Локомотив" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
"Локомотив" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" в овертайме обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/khokkey-2066841724.html
"Локомотив" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ

"Локомотив" благодаря голу Радулова в овертайме обыграл "Сибирь" в матче КХЛ

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" в овертайме обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное время встречи в Новосибирске завершилось со счетом 2:2 (0:0, 0:1, 2:1). В составе "Локомотива" дубль оформил Мартин Гернат (33-я, 54-я минуты). У "Сибири" отличились Тэйлор Бек (45) и Максим Сушко (54). Победу ярославской команде принес точный бросок Александра Радулова в овертайме (61).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
08 января 2026 • начало в 13:30
Закончен в OT
Сибирь
2 : 3
Локомотив
04:31 • Тэйлор Бек
(Чейз Приски)
13:29 • Максим Сушко
(Чейз Приски, Сергей Широков)
12:06 • Мартин Гернат
(Vadim Dudorov, Байрон Фроуз)
13:14 • Мартин Гернат
(Максим Березкин)
00:34 • Александр Радулов
(Мартин Гернат, Максим Шалунов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Локомотив", набрав 61 очко, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, "Сибирь" с 39 баллами идет девятой на Востоке.
В следующем матче "Локомотив" 14 января встретится с нижегородским "Торпедо" на льду соперника, а "Сибирь" сыграет с челябинским "Трактором" в гостях 11 января.
