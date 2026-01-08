https://ria.ru/20260108/khokkey-2066886560.html
"Локомотив" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" в овертайме обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 08.01.2026
"Локомотив" благодаря голу Радулова в овертайме обыграл "Сибирь" в матче КХЛ