Кузнецов дебютирует за "Салават Юлаев" в матче КХЛ против "Автомобилиста"

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов вошел в стартовый состав уфимского "Салавата Юлаева" на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против екатеринбургского "Автомобилиста", сообщается в Telegram-канале клуба из Башкирии.