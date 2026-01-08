Кузнецов дебютирует за "Салават Юлаев" в матче КХЛ против "Автомобилиста"

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов вошел в стартовый состав уфимского "Салавата Юлаева" на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против екатеринбургского "Автомобилиста", сообщается в Telegram-канале клуба из Башкирии.
08 января 2026 • начало в 14:30
Завершен
08:27 • Сергей Варлов
(Artyom Gorshkov, Григорий Панин)
14:29 • Artyom Gorshkov
(Maxim Kuznetsov)
15:12 • Джек Родвальд
(Шелдон Ремпал, Дин Стюарт)
00:18 • Alexander Zharovsky
(Евгений Кузнецов, Шелдон Ремпал)
18:43 • Роман Горбунов
В январе "Салават Юлаев" заключил контракт с Кузнецовым до конца сезона, предварительно забрав россиянина из списка отказов, куда его поместил магнитогорский "Металлург". Форвард, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз", играл за магнитогорский клуб с 1 октября. В 15 матчах он забросил одну шайбу и сделал восемь результативных передач.
В апреле Кузнецов по взаимному согласию сторон расторг соглашение с петербургским СКА, которое было подписано в августе 2024 года. До перехода в СКА Кузнецов выступал в КХЛ за челябинский "Трактор" с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в НХЛ. Всего на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 575 набранных очков (173 шайбы + 402 передачи), а также 97 игр и 73 очка (33+40) в плей-офф. Форвард выиграл Кубок Стэнли с "Вашингтоном" в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.