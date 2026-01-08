Шайба Бута помогла "Юте" обыграть "Оттаву" в матче НХЛ

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. "Юта Маммот" одержала победу над "Оттавой Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу "Юты". В составе победителей шайбы забросили Лоусон Крауз (4-я минута), которому ассистировал россиянин Михаил Сергачев, Джон Марино (8) и российский нападающий Даниил Бут (46). У "Оттавы" отличился Ридли Грейг (18) с передачи российского игрока Артема Зуба.
08 января 2026 • начало в 05:30
Завершен
03:59 • Лоусон Краус
07:20 • Джон Марино
45:41 • Даниил Бут
(Джек Макбэйн, Брэндон Танев)
17:41 • Ридли Грейг
(Артем Зуб, Джейк Сэндерсон)
Бут забросил вторую шайбу в сезоне, в его активе 4 очка (2 гола + 2 передачи) за 17 матчей. Россиянин был признан третьей звездой встречи. Сергачев отдал 24-й ассист в сезоне, всего он заработал 30 очков за 44 игры. Для Зуба передача стала десятой в сезоне, он набрал 13 (3+10) очков за 41 матч.
"Юта", набрав 45 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Оттава" с 45 баллами располагается на последней, восьмой строчке в Атлантическом дивизионе.
В другом матче "Монреаль Канадиенс" дома обыграл "Калгари Флэймз" со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0).