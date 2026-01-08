Шайба Бута помогла "Юте" обыграть "Оттаву" в матче НХЛ

Бут забросил вторую шайбу в сезоне, в его активе 4 очка (2 гола + 2 передачи) за 17 матчей. Россиянин был признан третьей звездой встречи. Сергачев отдал 24-й ассист в сезоне, всего он заработал 30 очков за 44 игры. Для Зуба передача стала десятой в сезоне, он набрал 13 (3+10) очков за 41 матч.