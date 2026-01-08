Рейтинг@Mail.ru
Овечкин забил! Но его клуб проиграл, а россиянин подрался с американцем
Хоккей
Хоккей
 
06:25 08.01.2026
Овечкин забил! Но его клуб проиграл, а россиянин подрался с американцем
Овечкин забил! Но его клуб проиграл, а россиянин подрался с американцем - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Овечкин забил! Но его клуб проиграл, а россиянин подрался с американцем
"Вашингтон" проиграл "Далласу" в матче чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" не смогли избежать провала, несмотря на очередной гол Александра Овечкина. Россиянин забил во... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
даллас старз
илья любушкин
материалы риа спорт
авторы риа новости спорт
https://ria.ru/20260106/khokkey-2066564933.html
2026
Андрей Сенченко
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин, Даллас Старз, Илья Любушкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин, Даллас Старз, Илья Любушкин, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Овечкин забил! Но его клуб проиграл, а россиянин подрался с американцем

Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения от "Далласа", Любушкин подрался

Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Getty Images / Scott Taetsch
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
"Вашингтон" проиграл "Далласу" в матче чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" не смогли избежать провала, несмотря на очередной гол Александра Овечкина. Россиянин забил во второй игре подряд.

Нелюбимый соперник для клуба Овечкина

После двух поражений в первых двух матчах нового календарного года "Вашингтон Кэпиталз" наконец-то отметил свою первую победу в 2026-м, взяв на своей площадке реванш у "Анахайм Дакс". И "Кэпиталз" сделали это эффектно: 23-летний Джастин Сурдиф оформил свой дебютный хет-трик в карьере в Национальной хоккейной лиге и набрал суммарно 5 очков (3+2), Александр Овечкин отметился двумя голами и рядом новых рекордов, а всего "Вашингтон" забросил семь шайб и впервые более чем за месяц отличился столь высокой результативностью. Примечательно это тем, что играли подопечные Спенсера Карбери в 12 нападающих и всего лишь три полноценные тройки нападения: лидеры команды Том Уилсон и Алексей Протас все еще находятся в лазарете и восстанавливаются после травм.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Врезал русскому и наконец-то забил: Овечкин грохнул новый рекорд
6 января, 06:30
На следующую игру, которой "Вашингтон" закрывал трехматчевую домашнюю серию, тренерский штаб "столичных" пополнил ряды форвардов Бреттом Лисоном. 26-летний канадец был выбран боссами "Кэпиталз" на драфте НХЛ-2019, дебютировал в лиге за клуб в 2021-м, затем провел три сезона за "Анахайм", безуспешно попробовал попасть в "Миннесоту Уайлд" к Кириллу Капризову, а в октябре 2025-го вернулся в "Кэпс", подписав со столичным клубом однолетний двусторонний контракт. Кадровая поддержка была необходима Карбери в связи с трудным графиком и проблемами с составом.
Первую домашнюю серию в новом году "Вашингтон" закрыл матчем против одного из своих самых неудобных соперников за всю историю выступления в НХЛ — "Даллас Старз". С момента переезда франшизы из Миннесоты в штат Техас "звезды" потрепали "столичным" очень много нервов — после преобразования клуба в Далласе и до сегодняшнего дня "Кэпиталз" имели в своем активе всего 12 побед в 47 очных матчах со "Старз" в чемпионатах лиги. "Звезды" по сей день являются крайне нелюбимым оппонентом для "столичных". Если брать в расчет период после коронавирусной пандемии, то "Вашингтон" потерпел семь поражений в девяти предыдущих очных встречах с "Далласом" и пропустил за этот отрезок 22 шайбы. Если же говорить об играх на "Кэпитал Уан Арене", то за аналогичный период "Кэпс" на своей площадке добыли только одну победу в четырех играх.
В этом сезоне "Вашингтон" и "Даллас" уже встречались ранее, и подопечные Карбери уступили "звездам" в Техасе с минимальным счетом 0:1. "Старз" в текущем розыгрыше "регулярки" в принципе играют успешно. Банда Глена Галуцена является одним из лидеров чемпионата и идет на втором месте в общей турнирной таблице, в Западной конференции, по числу набранных очков и по количеству заброшенных шайб. Тем примечательнее тот факт, что в столицу США на выездной матч с "Кэпиталз" "Даллас" прибыл, имея за своей спиной шестиматчевую серию поражений.
«
"Даллас" разгневан. Я ненавижу это. У них действительно хорошая, сбалансированная команда. У них есть четкая стратегия игры и опытные игроки, которые провели в команде много лет. У них мощная защита, которая очень хорошо контролирует свою зону. У них есть то, что есть у многих великих команд в этой лиге: баланс в первых двух звеньях, где есть несколько мощных атакующих игроков, а также очень хорошее и надежное третье и четвертое звенья, которые могут делать необходимые вещи на всей площадке. Они могут контролировать время владения шайбой", — отметил главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери перед матчем.

Овечкин забил, но этого оказалось мало

Слова наставника "Кэпиталз" про контроль шайбы имели особый вес непосредственно в самой игре. В этом компоненте "столичные" с разгромом уступили своему сопернику. "Даллас" полностью подтвердил звание одного из лучших клубов лиги и неудобного противника для "Вашингтона" и без особых проблем забрал два очка из столицы США. Добиться победы "звездам" помогли сами "Кэпс".
В самом начале матча хозяева площадки получили право на игру в формате "5 на 4". "Вашингтон" в нынешнем сезоне при игре в большинстве выступает ужасно, но первую же попытку в сегодняшней встрече с "Далласом" подопечные Карбери провели отвратительно. Едва "Кэпиталз" получили большинство, как счет был открыт. Но не ими. "Столичные" при выходе из зоны легко отдали шайбу гостям, которые быстро организовали контратаку. Радек Факса после диагональной передачи вошел в чужую зону и легко сблизился с Логаном Томпсоном. Голкипер "Вашингтона" сделал все, чтобы помешать форварду "Далласа" поразить ворота, но тот своего добился.
В этом же большинстве "Кэпиталз" умудрились на ровном месте оставить себя вчетвером, когда Коннор Макмайкл отправился в штрафбокс за оскорбление судьи во время вбрасывания. Форвард "Вашингтона" был наказан дисциплинарным штрафом. К счастью для самого Макмайкла, его команда не пропустила ни при игре "4 на 4", ни при "4 на 5". Но во втором периоде ситуация изменилась: команды вновь остались соперничать в формате "4 на 4", и Сэм Стил без проблем замкнул поперечную передачу от Томаса Хартли на дальнюю штангу. Никто из защитников "Вашингтона" никак не помешал игроку "Далласа".
© Фото : x.com/capitals Александр Овечкин
 Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : x.com/capitals
Александр Овечкин
Эта ситуация с игрой в формате "4 на 4" во втором периоде возникла в результате потасовки между российским защитником "Далласа" Ильей Любушкиным и американским нападающим "Вашингтона" Брэндоном Дюхеймом. Игроки быстро перешли от словесной перепалки к рукоприкладству, но столь же оперативно были разведены по разным сторонам. В ходе этого конфликта Любушкин даже получил рассечение: по его лицу кровь буквально растекалась небольшим ручьем. Россиянину даже пришлось уйти в раздевалку, чтобы остановить кровотечение.
Впрочем, несколькими моментами позднее Любушкин и Дюхейм завершили начатое. При вбрасывании в центральном круге оппоненты договорились сойтись в кулачном поединке и с удовольствием скинули перчатки, после чего на глазах у всех — в том числе у Александра Овечкина, присутствовавшего в тот момент на площадке, — принялись обмениваться ударами. Все завершилось тем, что Дюхейм повалил Любушкина на лед, а судьи выписали им по пять минут штрафа.
Успешная работа Дюхейма в драке должна была встряхнуть "Вашингтон" и повлиять на действия команды в оставшейся части матча. Однако этого не случилось. "Даллас" в третьем периоде мастерски переиграл "Кэпиталз" и в доминирующем стиле забрал свое. Хозяева площадки не могли никак взять шайбу под свой контроль и создать действительно опасные моменты у чужих ворот, тогда как "звезды" с завидной регулярностью заставляли Логана Томпсона вступать в работу. Как итог — еще две шайбы до конца матча "Даллас" успел забросить и прервать шестиматчевую серию поражений.
Между последними двумя голами "звезд" в матче оказалось место небольшому триумфу Овечкина. Александр Михайлович при игре в формате "6 на 5" расчехлил свою фирменную пушку и мощно выстрелил из позиции рядом с левым кругом вбрасывания. Этот гол стал для россиянина:
  • третьим в последних двух матчах чемпионата НХЛ;
  • 18-м в сезоне;
  • 915-м в карьере в чемпионатах НХЛ;
  • 992-м в карьере в НХЛ с учетом игр плей-офф.
Александру Овечкину осталось забросить восемь шайб, чтобы стать вторым в истории НХЛ игроком, кто достигнет отметки в 1000 голов в чемпионатах и плей-офф лиги. До сих пор эта вершина покорилась только Уэйну Гретцки. "Вашингтон" вместе с Овечкиным в ближайшие выходные сыграет в Чикаго и Нэшвилле против местных "Блэкхокс" и "Предаторз" соответственно, после чего вернется в столицу США и начнет новую трехматчевую домашнюю серию.
Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© REUTERS Geoff Burke
Александр Овечкин
 
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин, Даллас Старз, Илья Любушкин
 
Заголовок открываемого материала