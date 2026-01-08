Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче против "Далласа"

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). В составе "Далласа" шайбы забросили Радек Факса (4-я минута), Сэм Стил (23), Уайатт Джонстон (54) и Роопе Хинц (60). У "Вашингтона" голом отметился российский нападающий Александр Овечкин (58).

Александр Овечкин провел на площадке 19 минут и 43 секунды игрового времени, нанес два броска в створ ворот, заблокировал один бросок и применил один силовой прием.

Защитник "Далласа" Илья Любушкин один раз бросил в створ, провел два силовых приема и был удален на пять минут за драку с американским форвардом "Кэпиталз" Брэндоном Дюхеймом.