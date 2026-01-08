Рейтинг@Mail.ru
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче против "Далласа" - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
05:42 08.01.2026 (обновлено: 05:44 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/khokkey-2066831455.html
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче против "Далласа"
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче против "Далласа" - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче против "Далласа"
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 08.01.2026
2026-01-08T05:42:00+03:00
2026-01-08T05:44:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
даллас старз
илья любушкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066830178_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a70bad75f69c766e1edaf2efa8e422a.jpg
https://ria.ru/20260108/khokkey-2066830493.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066830178_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_e8d54f03916b32041f655590029fb433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), александр овечкин, вашингтон кэпиталз, даллас старз, илья любушкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Даллас Старз, Илья Любушкин
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче против "Далласа"

Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ против "Далласа"

© Getty Images / Scott TaetschАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Getty Images / Scott Taetsch
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
08 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
1 : 4
Даллас
57:41 • Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Якоб Чичрун)
03:06 • Радек Факса
(Эса Линделл)
22:37 • Сэм Стил
(Томас Харли, Мэтт Дюшен)
53:31 • Уайтт Джонстон
(Сэм Стил)
59:41 • Роопе Хинц
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). В составе "Далласа" шайбы забросили Радек Факса (4-я минута), Сэм Стил (23), Уайатт Джонстон (54) и Роопе Хинц (60). У "Вашингтона" голом отметился российский нападающий Александр Овечкин (58).
Александр Овечкин провел на площадке 19 минут и 43 секунды игрового времени, нанес два броска в створ ворот, заблокировал один бросок и применил один силовой прием.
Защитник "Далласа" Илья Любушкин один раз бросил в створ, провел два силовых приема и был удален на пять минут за драку с американским форвардом "Кэпиталз" Брэндоном Дюхеймом.
"Вашингтон" потерпел третье поражение в последних четырех матчах чемпионата НХЛ. "Даллас" прервал серию поражений, которая составила шесть игр.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Овечкин забил 915-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Вчера, 05:32
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Александр ОвечкинВашингтон КэпиталзДаллас СтарзИлья Любушкин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Б. в. д. Зандсхюлп
    А. Бублик
    33
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Л. Носкова
    567
    745
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Локомотив
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. ХачановА. Рублев
    Т. АррибажеА. Оливетти
    6310
    364
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Нефтехимик
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Мадрид
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Дженоа
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ливерпуль
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Монреаль
    Флорида
    2
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Питтсбург
    Нью-Джерси
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Рейнджерс
    Баффало
    0
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    Филадельфия
    Торонто
    0
    0
  • Хоккей
    09.01 05:00
    Колорадо
    Оттава
  • Хоккей
    09.01 06:00
    Сиэтл
    Миннесота
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала