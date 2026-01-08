https://ria.ru/20260108/khokkey-2066831455.html
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче против "Далласа"
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче против "Далласа" - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче против "Далласа"
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). В составе "Далласа" шайбы забросили Радек Факса (4-я минута), Сэм Стил (23), Уайатт Джонстон (54) и Роопе Хинц (60). У "Вашингтона" голом отметился российский нападающий Александр Овечкин (58).
Александр Овечкин провел на площадке 19 минут и 43 секунды игрового времени, нанес два броска в створ ворот, заблокировал один бросок и применил один силовой прием.
Защитник "Далласа" Илья Любушкин один раз бросил в створ, провел два силовых приема и был удален на пять минут за драку с американским форвардом "Кэпиталз" Брэндоном Дюхеймом.
"Вашингтон" потерпел третье поражение в последних четырех матчах чемпионата НХЛ. "Даллас" прервал серию поражений, которая составила шесть игр.